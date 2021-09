La tarde del miércoles 1 de septiembre, 'Sálvame' abordó una entrevista que Jorge Javier Vázquez concedió a Lecturas, en la que hablaba sin pelos en la lengua de algunos de sus compañeros, entre ellos, Carlota Corredera. El catalán mostró todo su apoyo a su compañera a raíz de las críticas contra la gallega por su férrea defensa del feminismo, especialmente durante la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Un detalle que emocionó a Corredera, quien también quiso aclarar el origen de sus lágrimas durante su conversación en directo con el catalán, la tarde anterior, además de que aprovechó para lanzar una firme promesa.

Carlota Corredera, a punto de llorar al responder a Jorge Javier en 'Sálvame'

"No comprendo que se critique a Carlota por luchar por sus ideas. El feminismo reclama un mundo mucho más justo, que los hombres renuncien a privilegios que no les corresponden", declaraba Vázquez, para después opinar que "eso siempre ha sacado de quicio a la sociedad y hay que escoger a alguien a quien dirigir los golpes", en referencia a Corredera. Además, el presentador reconoció que "Kiko Matamoros la ha atacado mucho", razón por la que quiso animar a ambos a reunirse en una "cumbre de la paz en 'Sálvame'", cuando regresara el próximo 6 de septiembre. Corredera recordó entonces su emoción del día anterior, al hablar con el catalán, momento en el que explicó que "esa muestra de fragilidad, ese desnudarme con la audiencia que provocó Jorge, fue porque me sentí muy entendida por él y me emocionó, porque estamos viviendo tiempos duros".

"No hablo de audiencias ni contenido, hablo de sentimientos, de lo que supone venir aquí cada tarde con la fractura tan enorme y la polarización que han surgido entre nosotros con el tema de Rocío Carrasco", matizó la gallega. Corredera manifestó que "quiero que quede claro que ese bajón no significa en absoluto que yo vaya a ceder ni un centímetro en mi compromiso con las mujeres, con el feminismo, con la igualdad y con las víctimas de Violencia de Género", para después confesar que "lo único que me avergüenza de haber llorado, es que toda la presión que yo puedo tener o sentir, no es nada comparado con lo que significa ser una mujer maltratada en este país". "Por eso, pido disculpas. Entiendo que no pasa nada por llorar, pero me da rabia hacerlo cuando soy una privilegiada, en el trabajo, en mi vida personal y en general", remató Corredera, antes de lanzarse a responder a las palabras de Vázquez en una nota de voz que envió al catalán.

"Kiko no es el único que se ha sentido solo"

"Cuando hoy te he leído, me he emocionado. Necesitaba el calor que me ha llegado a través de tus respuestas", admitió una emocionada presentadora, hacia su compañero, a quien agradeció el haberse "sentido comprendida por ti, para mí eso ha sido superimportante". "Te lo agradezco muchísimo, no te puedes imaginar cuánto. Hablas de la soledad de Kiko, dices que a lo mejor se siente solo, que ya no está Mila, que a Kiko Hernández ya no lo ve tan a menudo... y yo te quiero decir que, a lo mejor, Kiko no es el único que se ha podido sentir solo en el programa", añadía Corredera, con voz ahogada.

Aunque un principio la gallega no rechazaba conversar con Matamoros ante las cámaras, puesto que "tengo una conversación pendiente" con él, Corredera terminó apostando por una charla "para poder seguir trabajando en la máxima armonía", aunque "si Kiko quiere, la tendremos en privado". "Creo que si Kiko y yo nos vemos las caras en plató, sin una conversación previa, él tiene muy poco que perder, y yo mucho", reconoció la presentadora, quien incluso confesó que "es tan profunda mi decepción y mi dolor" con el colaborador, "que nunca tendría una conversación con Kiko sobre mis sentimientos y lo que me han producido sus palabras, delante de las cámaras".