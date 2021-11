Atresmedia sigue apostando por el entretenimiento, aunque, esta vez, pone en marcha con "un formato que no es fácil" en cuanto a su producción. 'Fuera del mapa' llega a laSexta el 23 de noviembre con el incombustible Alberto Chicote y un plantel de famosos dispuestos a encontrar los rincones más desconocidos de la geografía española, eso sí, con kilómetros recorridos a pie.

Alberto Chicote y Lorenzo Caprile

Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, quiso alabar las "dotes de comunicación y empatía" del conductor del formato producido por Boomerang TV. De hecho, hizo un llamamiento a las diputaciones provinciales para que utilicen las zonas visitadas en 'Fuera del mapa' como "reclamo turístico", dada la belleza de los parajes.

Desde que se anunciase su puesta en marcha, muchos se han atrevido a comparar este programa con 'Planeta Calleja'. No obstante, Encarna Pardo, directora ejecutiva de Boomerang, quiso diferenciarlo: "No es un programa de aventura, no es un programa de entrevistas o rutas turísticas, pero puede tener un poquito de estas cosas", aseveró al principio de la rueda de prensa.

Uno de los aspectos que más quisieron poner en valor es el aprendizaje. 'Fuera del mapa' es un espacio que fluye y permite conocer lugares desconocidos, pero también logra que cada uno de los invitados se abra ante los espectadores, puesto esas conversaciones se desarrollan en un contexto completamente diferente a un plató de televisión. El mismo chef quiso remarcar que "hay grandísimas sorpresas": "En la mayoría de las ocasiones, nunca habían comentado ciertas cosas con anterioridad", confirmó.

Grandes invitados y rutas interminables

Presentadores de televisión como Mariló Montero, Eva González, Roberto Leal o Xavier Sardà, actores como Jorge Sanz o Antonio Resines, cantantes de la talla de Ana Guerra o Rozalén, así como personalidades tales como Ágatha Ruiz de la Prada o Lorenzo Caprile se han sumado a esta aventura, que registra más de 20.000 kilómetros recorridos, sin contar los desplazamientos a las zonas en cuestión.

Con respecto al trato con los 16 invitados, Chicote reveló el planteamiento de partida: "Compartir un día desde que sale el sol hasta que se pone". De esta manera, el devenir de las conversaciones permitirá que salgan cosas adyacentes de cada uno de ellos, pero que puedan interesar a tanto a presentador como a espectadores. De hecho, el chef llegó a sorprenderse de algunas cuestiones que salieron a relucir sin esperarlo.

Alberto Chicote y Eva González

'Fuera del mapa' ha supuesto un reto para el equipo de producción, además de haberse convertido en un "ejercicio de realización maravilloso". Asimismo, desde el inicio de la producción del formato, la concepción principal para la cadena y la productora tenía que ver con que se convirtiese en "una experiencia vital", invitando a los seguidores a que viajen desde el sofá de su casa.

Así es su emisión lineal

Atresmedia ha visto conveniente que su emisión semanal de los martes esté compuesta de dos programas. La razón principal para la toma de esta decisión tiene que ver con la duración de cada uno de ellos (40 - 45 minutos), un tiempo escaso a juicio del grupo de comunicación. De esta manera, el espectador tendrá su dosis correcta de Chicote, pero también podrán ver a dos rostros conocidos en diferentes ubicaciones de la geografía española.