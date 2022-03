La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' se convirtió en la carta de presentación perfecta para Gal·la Mora. La natural de Benicàssim se ganó el respeto de buena parte de la audiencia, permitiéndole ganar una gran masa de seguidores. Precisamente, a todos ellos les comunicó que había sufrido un accidente de coche, mientras se mostraba realmente preocupada.

Gal·la Mora

Gal·la Mora se dispuso a coger su smartphone para fotografiarse y compartir con todo el mundo lo que le había ocurrido: "Hello babies, hoy no tengo mi mejor día. Esta mañana he tenido un pequeño accidente con el coche. Yo estoy genial, así que solo ha sido un sustito", comenzó escribiendo, mientras hacía la señal de la victoria con sus dedos.

En la misma instantánea, prosiguió mostrando su bajo estado de ánimo: "Pero me muero de gamas de que me contéis hoy vuestras penitas, así que luego dejaré la cajita para que me escribáis y luego os responderé intentado datos mi mejor consejo. ¿Tenéis ganas de domingo de quitarnos penas de la cabeza?", concluyó.

No obstante, haciendo referencia al refranero popular, "la cara es el espejo del alma". Gal·la continuaba compartiendo contenido a través de sus historias, con una expresión facial que distaba de ser alentadora. "Chicos, me encanta hablar con vosotros, pero no me veo muy animada. Seguid dejándome vuestras penitas y os contesto por privado, ¿os parece?", comentaba minutos después.

¿Ha mejorado con el paso de las horas?

Una jornada después, se confirmaba que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' estaba mejorando. Con una sonrisa en la cara, Gal·la promocionaba 'Celebrity Game Over', reality con emisión online en el que participa, pero también comenzó a responder las preguntas de sus seguidores. Es más, llegó a pedir opinión sobre un nuevo cambio de look mientras podía apreciarse una manera de expresarse mucho más distendida.