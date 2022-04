Una vez más, Rocío Flores fue la cara visible de la particular guerra que vive su clan familiar. Una exclusiva de Olga Moreno donde se victimizaba y no aportaba nuevas informaciones pusieron patas arriba el particular mundo de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. De hecho, recibió fuertes críticas desde un plató que solía defenderla; sin embargo, una jornada después, Gloria Camila Ortega salió a echarle un esperado capote.

Rocío Flores, en 'El programa de AR'

La hija de Rocío Carrasco, infusión en mano, se puso frente a cámara para sacar la cara de nuevo por su padre, aunque con argumentos cuestionables. Mientras confirmaba que habían hablado todos menos Antonio David Flores, el presentador del matinal de Unicorn Content salió del paso con fuertes críticas, incluso asegurando que podría desmontar alguna que otra mentira. Tiempo después de esa intervención, Gloria Camila aseguró empatizar con su tía desde 'Ya son las ocho'.

Instantes después de que Sonsoles Ónega saludase a los espectadores, la colaboradora se apresuró a aclarar la situación: "Yo he estado con Rocío y he hablado con ella", comenzó aseverando. Después, reiteró que la molestia de Flores tenía que ver con Olga y "la manera en la que lo ha gestionado a la hora de decírselo a ella". Respecto a los tiempos, Ortega aseguró que Rocío se había enterado "casi un día antes de que saliese la entrevista", pese a tener el mismo representante que Moreno.

Sin embargo, la exsuperviviente se posicionó del lado de su sobrina: "Entiendo su decepción porque, al final, ella la considera también una íntima amiga", sentenció. Asimismo, hizo alusión a la "relación consolidada" que ambas dos tenían hasta que se produjo la exclusiva, aunque sin mojarse en exceso: "Cada uno que haga lo que quiera", prosiguió. Paralelamente, los colaboradores del formato de Unicorn Content criticaron contundentemente los acontecimientos y cómo se estaban tratando desde el clan.

"Rocío Flores no está coaccionada por su padre"

Tras darse a conocer cómo se habría gestado esa entrevista, Gloria Camila se mostró clara mientras cerraba filas con la primogénita de Rocío Carrasco: "El problema es que Rocío es independiente, Rocío no está coaccionada con su padre", sentenció. Sin embargo, estas palabras resultan de lo más curiosas si tenemos en cuenta el discurso de la colaboradora mientras daba explicaciones en 'El programa de Ana Rosa'. Desde allí, confirmó que todo el mundo estaba explotando el asunto, sin tener en cuenta las decenas de portadas protagonizadas en las revistas a lo largo de los años.

Por otro lado, hacía alusión repetidamente a un "pensamiento unilateral" en Mediaset España. Eso sí, lo hacía desde un plató cuyos colaboradores siempre se habían mostrado de lo más cautos con el asunto, criticando incluso el trato mediático desde otros formatos de la casa. A colación de este asunto, Gloria Camila seguía haciendo balance de la historia mientras se hablaba de la separación de Antonio David y Olga: "Cada uno cuenta su versión y lo que ha vivido", concluyó.