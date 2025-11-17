'Gran Hermano 20' ya tiene a sus dos primeras expulsadas tras clausurar el Oasis

Por Julia Almazán Romero |

Jorge Javier Vázquez ya anunció en la segunda gala de 'Gran Hermano' que el Oasis llegaba a su fin y que la audiencia tendría la última palabra entre Aroa, Cristian, Sofía, Noah y Rocío. Los concursantes se enfrentaron a los últimos alegatos ante el público, conscientes de que solo tres de ellos cruzarían definitivamente la puerta de la casa. En 'Gran Hermano: El debate', Ion Aramendi era el encargado de anunciar uno a uno los salvados por los telespectadores en una gala llena de tensión y despedidas clave.

La primera en escuchar la decisión del público fue Rocío. El presentador pronunció su nombre y ella se derrumbó de felicidad al saber que, por fin, cumpliría el sueño que comparte con su amiga Desirée de vivir juntas el reality. Aramendi le propuso un juego antes de entrar, donde debía fingir ante Desi que había sido expulsada. Aunque creía que su amiga "se lo iba a notar en la cara", aceptó. El resultado fue un reencuentro donde Desirée pasó de la tristeza absoluta al grito de "me va a dar algo" cuando se reveló que Rocío sí entraba a la casa.

Rocío y Desirée se reencuentran en la casa de 'Gran Hermano 20'

El segundo nombre revelado fue el de Cristian. Tras conocer que Noah quedaba expulsada, se anunció que él era el elegido para seguir en el concurso. El concursante gritó un "por fin" que dejó claro que no esperaba salvarse. Su entrada estuvo marcada por el abrazo más emocionante de la noche con Joon, su compañero de 'Uno de GH 20', que rompió a llorar al verlo entrar en la casa.

Noah y Sofía, las dos primeras expulsadas de 'Gran Hermano 20'

Cambio en las nominaciones

El último duelo, y el más tenso, fue entre Aroa y Sofía. Las dos esperaban en silencio, conscientes de que una de ellas quedaría fuera del concurso. Cuando, ella se derrumbó en lágrimas y de inmediato dedicó unas palabras de cariño a su compañera: "Lo siento mucho, también se lo merecía". Su entrada estuvo marcada por dos reencuentros clave. Primero, con Jonay, su mayor rival en la convivencia anterior, con quien compartió un abrazo inesperadamente afectuoso.

La clausura del Oasis también tuvo un fuerte impacto en la estrategia de la casa. Lo último que hicieron los cinco aspirantes antes del cierre de la gala del jueves fue ejercer el "poder del intercambio". Aroa abrió el sobre que les permitía sacar a un nominado e introducir a otro. La malagueña decidió retirar a Mamadou y poner en su lugar a José Manuel, justificando que había reflexionado sobre su propia actitud y quería actuar "de corazón". Los concursantes desconocían por completo este movimiento y este domingo Ion Aramendi se lo notificó en directo. El anuncio provocó reacciones de sorpresa e incredulidad, lo que puede llevar a posibles cambios dentro de las estrategias.