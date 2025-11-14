Por Sandra Alcaide Barrón |

Parecía que 'Gran Hermano' ya tenía a su primera expulsada de la edición, Aroa, tras quedar eliminada por la audiencia frente a Patricia. Sin embargo, siguiendo los pasos de 'GH 19', la concursante no abandonaba de manera definitiva el concurso debido a una segunda oportunidad que le otorgaba el reality.

Después de su expulsión de la casa de Tres Cantos, la joven llegaba al plató de Telecinco donde era recibida por el presentador y sus colaboradores. De esta forma, Jorge Javier Vázquez le mostraba unas imágenes del Oasis, una estancia del concurso totalmente desconocida para los concursantes oficiales de 'Gran Hermano 20'.

Aroa, primera expulsada de 'GH 20'

"Es el Oasis, un lugar muy próximo a la casa en el que viven cuatro personas: Sofía, a la que ya conoces; ahí está también Noah, que es su novia; Rocío, la amiga de Desi y Christian, finalista de 'Uno de GH 20'. Aparentemente es un rincón tranquilo, pero es altamente peligroso. Enseguida vas a descubrir el motivo porque te vas para allá ahora mismo (...) Vas a llevar una caja muy importante contigo, no la puedes abrir bajo ningún concepto hasta que yo te diga", le anunciaba el presentador.

Jorge Javier Vázquez contándole a Aroa su nuevo destino en 'Gran Hermano 20'

¿Qué pasará con los concursantes del Oasis?

La entrada de Aroa en el Oasis vino acompañada de unade ese espacio, que iba dentro de la caja misteriosa de Jorge Javier Vázquez. Las nominaciones dejaban en la palestra a Mamadou , Belén y Diego, pero los cinco concursantes en el Oasis tenían la oportunidad depor otro concursante. Sofía, Noah, Rocío y Christian, al no haber convivido con ninguno de ellos, cedían la responsabilidad a la recién "expulsada", quien aprovechaba para salvar de la posible expulsión a Mamadou y, con quien ha vivido varios enfrentamientos.

Jorge Javier Vázquez ha anunciado ya cuál será el destino definitivo de aquellos concursantes que se encuentran en el Oasis. 3 de los 5 concursantes entrarán a vivir en la casa de Tres Cantos y pasarán a ser oficialmente concursantes de 'Gran Hermano 20', mientras que dos de ellos se convertirán en los primeros expulsados definitivos del reality. Además, tal y como indicaba el presentador, el domingo se ofrecerán más detalles en 'Gran Hermano: El debate' sobre cómo será la dinámica de expulsión.