Los grandes olvidados de las nominaciones a los Emmy 2020

Aunque nos encontramos en medio de una pandemia mundial provocada por el coronavirus, parece que los Premios Emmy no se detienen. Un año más, la Academia de Ciencias y Artes Televisivas estadounidense ha dado a conocer los nombres de los nominados que optan a uno de sus codiciados galardones. No obstante, lo que todavía es un completo misterio es la mecánica de la gala, que está prevista para el próximo 20 de septiembre y que tendrá a Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.

De momento tenemos que conformarnos con saber quiénes son los candidatos que podrían proclamarse vencedores. Sus nombres se han revelado en un evento en el que la actriz y cómica Leslie Jones ha sido la encargada de ejercer de presentadora. Además, ha contado con la colaboración de Josh Gad, Tatiana Maslany y Laverne Cox , responsables de ir desvelando los nombres de los nominados. 'Watchmen', 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Ozark' y 'Succession' son las ficciones que más candidaturas acumulan, pero, como siempre, no hay hueco para todos, por lo que han quedado en el tintero producciones e intérpretes que también merecían su reconocimiento. Por este motivo, desde FormulaTV queremos recordar a los grandes olvidados en las nominaciones de los Premios Emmy 2020.

1 Reese Witherspoon

Reese Witherspoon en 'Little Fires Everywhere'

El trabajo no le ha faltado a Reese Witherspoon en la última temporada televisiva, donde ha participado hasta en tres importantes producciones. A su papel desempeñado en 'Big Little Lies' se sumó la serie 'The Morning Show' y la miniserie 'Little Fires Everywhere', pero ninguno de sus trabajos en estas ficciones ha sido reconocido. La actriz cuenta con un gran bagaje delante de las cámaras, dejando siempre buen sabor de boca por cada una de sus actuaciones. Por este motivo, muchos esperaban ver el nombre de Witherspoon en el listado, sobre todo por su personaje coprotagonista defendido en 'Little Fires Everywhere', donde tiene gran carga actoral y destaca por encima del resto de sus compañeras de reparto. Tampoco ha tenido suerte dando vida a Bradley Jackson a pesar del excelente tándem que forma con Jennifer Aniston, que sí ha obtenido su nominación.

2 'The Witcher'

Henry Cavill en 'The Witcher'

Original de Netflix, 'The Witcher' se convirtió en una de las ficciones más esperadas de la temporada 2019-2020. Tanto es así que nada más estrenarse en la plataforma de vídeo bajo demanda se posicionó como la serie más vista y una de las más exitosas de la historia de Netflix. Protagonizada por Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan, gozó de una gran popularidad entre los espectadores, pero ahora hemos podido comprobar que son datos que no han servido para que esta producción cuente con alguna nominación a los Emmy. 'The Witcher' ha pasado totalmente desapercibida por los académicos, incluido el buen trabajo de su actor principal, que defendió con estoicidad el papel de Geralt, sobre todo en las secuencias en las que la acción era el plato principal.

3 Sarah Paulson por 'Mrs. America'

Sarah Paulson en 'Mrs. America'

Sarah Paulson suele ser una habitual en las listas de nominados a los Premios Emmy, de hecho, todos estamos acostumbrados a su presencia después de haber recibido hasta siete nominaciones. Quizá por eso su nombre sonaba con fuerza en muchas quinielas. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la actriz no cuenta con ninguna nominación a pesar de su destacable trabajo en 'Mrs. America'. Su interpretación de Alice Macray no ha gustado tanto como cabría esperar, aunque ella ha vuelto a demostrar su elegancia y su facilidad para adaptarse a cualquier tipo de personaje. Por lo menos, la ficción sí que opta a Mejor Miniserie, mientras que sus compañeras de reparto Uzo Aduba , Margo Martindale y Tracey Ullman se disputan el galardón a Mejor Actriz de Reparto.

4 'This Is Us'

Protagonistas de 'This Is Us'

Durante tres ediciones seguidas, 'This Is Us' ha sido una de las ficciones candidatas al premio a Mejor Serie de Drama, una hazaña que no ha podido repetir en esta nueva edición. La serie llamó la atención desde su estreno por su estructura narrativa y el nutrido e importante grupo de personajes. Además, supo ganarse el aprecio de los espectadores con unas tramas repletas de emociones a flor de piel y situaciones de lo más intensas y dramáticas. No obstante, 'This Is Us' sí que ha logrado recibir varias nominaciones gracias al trabajo de su elenco, pero se queda sin opciones en una de las categorías más cotizadas de los Emmy. Todas las esperanzas quedan puestas en su actor protagonista y en varios artistas invitados.

5 'The Morning Show'

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston en 'The Morning Show'

Su estreno en Apple TV+ quizá no fue el mejor de todos los lanzamientos en la plataforma, pero poco a poco 'The Morning Show' fue ganando fuerza. Protagonizada por tres pesos pesados de la interpretación como son Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, la ficción trata temas complejos y delicados como la misoginia, los abusos sexuales o la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, y lo hace de una forma más que correcta y con una dirección notable. Todos estos asuntos de actualidad social forman las tramas de una serie que mejora con el transcurrir de los episodios y en el que sus personajes brillan gracias a la excelente labor desempeñada por sus actrices principales. Sin embargo, no ha sido suficiente para que la serie obtenga su nominación, algo que sí han logrado algunos de sus intérpretes.

6 Merritt Wever y Kaitlyn Dever por 'Creedme'

Toni Collette y Merritt Webver en 'Creedme'

Desde su estreno en Netflix en septiembre de 2019, la miniserie 'Creedme' obtuvo críticas positivas, tanto en lo que respecta a su trama y estructura narrativa como en lo que se refiere a las interpretaciones de su elenco. Sin embargo, aunque la ficción ha logrado la nominación a Mejor Miniserie y Toni Collette se encuentra entre las candidatas a la Mejor Actriz de Reparto de una miniserie o una TV movie, tanto su protagonista Kaitlyn Dever como la actriz Merritt Wever se han quedado fuera en la lucha por uno de los galardones. La joven Dever realiza un complicado papel que ha logrado convertirlo en una interpretación creíble y que refleja la lucha interna que vivió en la realidad la protagonista de la historia. Por su parte, Wever sobresale en su trabajo mostrando complicidad y dinámica con su compañera de reparto.

7 'Pose'

Angelica Ross en 'Pose'

La primera temporada de 'Pose' sirvió para que su protagonista, Billy Porter, lograra el premio Emmy a Mejor Actor de Serie de Drama, un reconocimiento que podría repetirse en esta nueva edición. Sin embargo, la ficción no repite nominación en una de las categorías más importantes, aunque el año pasado sí que fue una de las candidatas. Parece que la segunda tanda de episodios no ha convencido a los académicos a pesar de ser una temporada que ha conseguido mantener el nivel de su antecesora. Asimismo, 'Pose' se ha reafirmado como una serie que ha logrado romper moldes y, además, no solo aporta visibilidad a lucha realizada por el colectivo trans, también defiende valores como la sororidad o la amistad. Todo ello bajo una estética y ambientación muy cuidadas y un elenco en auténtico estado de gracia.

8 Bob Odenkirk y Rhea Seehorn por 'Better Call Saul'

Rhea Seehorn y Bob Odenkirk en 'Better Call Saul'

'Better Call Saul' es una de esas ficciones que suele tener alguna representación en este tipo de eventos en el que se reconoce el trabajo y el esfuerzo de la industria audiovisual. De hecho, en esta edición de los Emmy está nominada a Mejor Serie de Drama y Giancarlo Esposito a Mejor Actor de Reparto. Sin embargo, tanto Bob Odenkirk como Rhea Seehorn se han quedado fuera. Odenkirk se ha lucido en su papel protagonista en una de las mejores temporadas de la serie, un trabajo en el que ha destacado una vez más. Por su parte, Seehorn se vio envuelta en una de las tramas más importantes, en la que realizó un gran trabajo a pesar de la responsabilidad que tenía a sus espaldas. Lamentablemente, todo ese esfuerzo ha pasado desapercibido para los responsables de la Academia de Ciencias y Artes Televisivas estadounidense.

9 Kristen Bell por 'The Good Place'

Kristen Bell en 'The Good Place'

El 2019 fue el año de grandes despedidas, entre ellas la de 'The Good Place'. La comedia de NBC creada por Michael Schur decía adiós tras cuatro temporadas con un final muy emotivo. La serie ha obtenido su reconocimiento en esta última ocasión de lograr uno de los premios, siendo nominada a Mejor Serie de Comedia. También cuenta con la misma oportunidad algunos de sus actores como Ted Danson, William Jackson Harper o D'Arcy Carden, pero lo que más sorprende es que su protagonista se haya quedado fuera. Kristen Bell ha desarrollado uno de los personajes con mayor evolución, puesto que Eleanor Shellstrop ha vivido un viaje repleto de cambios complejos que la actriz ha defendido a la perfección. Por este motivo, su trabajo merecía ser destacado con una nominación.

10 'Normal People'

Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal en 'Normal People'

Adaptación de la novela homónima escrita por Sally Rooney, 'Normal People' se ha convertido en una de las ficciones más aplaudidas y aclamadas de la temporada. La serie narra la historia de Marianne Sheridan y Connell Waldron, dos jóvenes pertenecientes a diferentes clases sociales que se enamoran y establecen un complicado vínculo. El actor Paul Mescal, encargado de dar vida al protagonista, ha logrado su respectiva nominación por su gran labor realizada, sin embargo, la serie no ha corrido la misma suerte. Así pues, a pesar de las buenas valoraciones y de todas las alabanzas obtenidas por la crítica y por el público, la ficción no tendrá el reconocimiento merecido en esta edición de los Premios Emmy.

11 Aaron Paul por 'El camino'

Aaron Paul en 'El camino'

El regreso de 'Breaking Bad' en forma de secuela gracias a la película para televisión 'El camino' fue una de las mejores noticias para los seguidores de la mítica y aclamada serie. Aaron Paul volvía a meterse en la piel de Jesse Pinkman, huyendo de sus perseguidores, la ley y su pasado. Esta producción lograba mantener la esencia de su predecesora, sobre todo en lo que respecta a la estética y la narrativa, conservando y respetando así su espíritu original. Paul cumplía con su trabajo realizando, una vez más, una excelente interpretación con un personaje que ya le reportó muchas alegrías en el pasado. Por este motivo, parecía que su nombre iba a ser uno de los seguros en las nominaciones, algo que finalmente no ha sido así.

12 Elisabeth Moss por 'The Handmaid's Tale'

Elisabeth Moss en 'The Handmaid's Tale'

En ediciones anteriores, Elisabeth Moss fue una de las candidatas en la categoría de Mejor Actriz de serie drama, de hecho, se alzó con la victoria en el año 2017 gracias a su increíble trabajo realizado en 'The Handmaid's Tale'. Desde que la ficción aterrizó en Hulu, la intérprete siempre ha sido objeto de buenas críticas que ensalzan su labor realizada con un personaje repleto de matices y que suele sostener el peso de la intriga, pero parece que para los académicos no ha sido suficiente en esta ocasión, pues no aparece entre las actrices nominadas. No obstante, la serie sí que luchará por el galardón a Mejor Serie de Drama, al igual que algunos de sus compañeros de reparto que podrían alzarse con uno de los premios.

13 'Modern Family'

El elenco de 'Modern Family' en el último episodio

La undécima temporada de 'Modern Family' ponía el broche final a una de las series más longevas de la televisión actual. La familia más alocada de la televisión decía adiós con una tanda de capítulos en los que pudimos ver la evolución de sus personajes y que cerraba con una despedida muy emotiva. Tras once años en emisión y muchos galardones a sus espaldas, entre los que se encuentran diversas nominaciones y varios Premios Emmy a Mejor Serie de Comedia, la ficción partía con posibilidades de marcharse por todo lo alto en esta última oportunidad. Sin embargo, tendrá que conformarse con las nominaciones a dos de sus actores invitados y con el reconocimiento a Gail Mancuso, director del último episodio de la serie que podría alzarse con uno de los galardones.