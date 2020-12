Guía para no perderse nada en Nochevieja 2020: Campanadas, 'Adiós dos mil vete' y 'La última cena'

Las diferentes cadenas de televisión de nuestro país quieren despedir este 2020 con una programación especial para el día de Nochevieja. Durante el 31 de diciembre, como cada año, las Campanadas centran las miradas de todos los espectadores en la última noche del año, un evento muy esperado donde los presentadores lo dan todo para dar la bienvenida, en este caso, a 2021. Como ya es tradición, Televisión Española y el Grupo Atresmedia han decidido quedarse en la Puerta del Sol de Madrid para despedir a 2020, mientras que los canales de Mediaset ofrecerán esta retransmisión desde Las Palmas de Gran Canaria.

Esta Nochevieja toma una especial relevancia para todo el que se siente alrededor de la mesa con las uvas en mano. La crisis del coronavirus ha marcado este 2020 y, por eso, decirle adiós es una necesidad. Las cadenas lo saben y, por eso, han preparado una programación especial donde las risas y la música se apoderarán de nuestras pantallas. Televisión Española ha vuelto a confiar en José Mota como amenizador de la cena, pero la música se abrirá paso en los diferentes canales. Para que conozcas todo lo que ofrece la televisión en este día tan señalado, desde FormulaTV recopilamos toda la programación de las principales cadenas de ámbito estatal. ¿Cuál será tu oferta preferida para esta velada?

La 1

José Mota como Cayetana Álvarez de Toledo en 'Adiós dos mil vete (Cinema Paraeso)'

· 22:10: 'Adiós dos mil vete (Cinema Paraeso)' con José Mota

· 23:05: '¡Feliz 2021!'

· 23:40: 'Campanadas 2021' con Ana Obregón y Anne Igartiburu

· 00:05: '¡Feliz 2021!'

· 00:50: 'Campanadas desde Canarias' con Ana Guerra y Roberto Herrero

* '¡Feliz 2021!' continuará tras esta conexión.

'Adios dos mil vete (Cinema Paraeso)'

José Mota despedirá el año con los espectadores de La 1 a través de su tradicional programa de Nochevieja que, en este caso, tratará de rendir un merecido homenaje a nuestros mayores en 'Adiós dos mil vete (Cinema Paraeso)'. Como nos tiene acostumbrados, el cómico se meterá en la piel de distintos personajes que han tenido importancia durante 2020 como Cayetana Álvarez de Toledo, Salvador Illa, Miguel Bosé, María Jesús Montero, Donald Trump o Pablo Casado. Con estas imitaciones, Mota pretende llenar de humor nuestras mesas para hacernos olvidar por unos instantes estos complicados meses.

'¡Feliz 2021!'

Chenoa y Florentino Fernández darán la nota presentando '¡Feliz 2021!, el programa musical que ha preparado La 1 dar la bienvenida al próximo año (y despedir el presente). Con más de 70 actuaciones, los rostros más reconocibles del panorama de la canción como Blas Cantó, Edurne, Pablo Alborán o Cepeda se plantarán en el plató para amenizar la noche y hacer disfrutar en familia a todos los espectadores de la pública. El programa parará para dar paso a las Campanadas de Anne Igartiburu y Ana Obregón.

La 2

Logo de 'Cachitos de hierro y cromo'

· 21:50: 'Cachitos de hierro y cromo'

· 22:50: 'Nochevieja a Cachitos 2020'

· 23:40: 'Campanadas 2021' con Ana Obregón y Anne Igartiburu

· 00:05: 'Nochevieja a Cachitos 2020'

'Nochevieja a Cachitos 2020'

La 2 vuelve a confiar en un formato que le ha reportado muy buenos datos. El especial de 'Cachitos de hierro y cromo' estará capitaneado por Virginia Díaz, Sáenz de Cabezón y Mikel López Iturriaga, un festival donde estarán algunos de los cantantes más aclamados del momento como: La La Love You, Sidonie & Delaporte, Estopa, Alizzz & Amaia o Ptazeta.

Antena 3

Roberto Leal y Eva González, conductores de 'Adiós 2020'

· 22:10: 'Hasta nunca, 2020'

· 23:55: 'Campanadas 2021' con Cristina Pedroche y Alberto Chicote

· 00:05: 'Cantando al 2021'

'Hasta nunca, 2020'

Roberto Leal y Eva González, presentadores de 'Pasapalabra' y 'La Voz' respectivamente, se encargarán de conducir 'Hasta nunca, 2020', un programa que hará un repaso por lo más destacado de este año que ya toca despedir. Ambos irán dando paso a distintos fragmentos de distintos espacios de Atresmedia antes de conectar con Cristina Pedroche y Alberto Chicote en la Puerta del Sol.

'Cantando al 2021'

La Nochevieja es una jornada donde la música no puede faltar y eso lo saben en Antena 3. Por eso, han decidido programar 'Cantando al 2021', un divertido karaoke donde toda la familia podrá seguir diferentes canciones que se hayan interpretado en los espacios musicales del grupo Atresmedia. Seguro, no faltarán las mejores actuaciones de programas como 'Tu cara me suena', las diferentes versiones de 'La Voz' e incluso aquellas puestas en escena más desternillantes que hayan pasado por las pantallas del grupo.

Cuatro

Carlos Sobera y Matías Roure en 'First dates: especial Nochevieja'

· 21:10: 'First dates: especial Nochevieja'

· 23:55: 'Campanadas 2020: abrazando el corazón' con Sandra Barneda y Christian Gálvez

· 00:15: 'First dates'

· 00:50: 'Campanadas 2020 (Canarias): abrazando el corazón'

· 01:15: 'Cine cuatro: "Los managers"'

'First dates: especial Nochevieja'

Uno de los formatos emblema de Cuatro es 'First Dates', el espacio de citas donde todo puede pasar. En esta ocasión, la cadena ha programado un especial navideño que califica de "plan inolvidable". Con una ambientación propia de estas fechas, distintas parejas tratarán de buscar el amor el día 31 de diciembre, donde habrá también música de la mano de los comensales. El programa de Carlos Sobera se verá interrumpido para dar paso a las Campanadas peninsulares a las 23:55.

Telecinco

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'La última cena'

· 22:00: 'La última cena: especial Nochevieja'

· 23:30: 'Campanadas 2020: abrazando el corazón' con Sandra Barneda y Christian Gálvez

· 00:15: 'La última cena: especial Nochevieja'

· 00:50: 'Campanadas 2020 (Canarias): abrazando el corazón'

· 01:10: 'La última cena: especial Nochevieja'

'La última cena'

Telecinco vuelve a apostar por 'La última cena' para una especial navideño. En este caso, Ágatha Ruiz de la Prada y Carlota Corredera lucharán contra Antonio David Flores y Amador Mohedano, que se enfrentarán para conseguir el premio final y alzarse con el título de ser los mejores cocineros en la última noche de 2020. Las risas y los momentos de estupefacción están asegurados con el plantel habitual de colaboradores de 'Sálvame'. Además, el programa contará con dos parones para conectar con Sandra Barneda y Christian Gálvez, conductores de las Campanadas para la península y, una hora después, para las Islas Canarias.

laSexta

Berto Romero en 'El club de la comedia'

· 21:30: 'Nochevieja con Berto y Ernesto Sevilla'

· 23:40: 'Campanadas 2021' con Iñaki López y Cristina Pardo

· 00:05: 'Cine: "Batman"'

'Nochevieja con Berto y Ernesto Sevilla''

Siguiendo la misma estrategia que en Nochebuena, laSexta ha decidido programar un especial con los mejores monólogos de 'El club de la comedia'. En este caso, sus protagonistas serán los cómicos Berto Romero y Ernesto Sevilla, quienes tratarán de amenizar la velada con su peculiar sentido del humor. Una vez finalice este programa, Iñaki López y Cristina Pardo serán los encargados de despedir al 2020 en la cadena verde.