Uno de los formatos clave de nuestra pequeña pantalla a la hora de analizar las últimas horas de la prensa del corazón es 'Sálvame', pero su trato hacia algunos asuntos se convierte en un auténtico escollo para sus propios colaboradores. En este sentido, el formato vespertino vio conveniente reavivar la polémica que lleva años azotando a Lydia Lozano y que tiene que ver con la desaparición de Ylenia Carrisi. De hecho, la periodista cargó contra el programa por recuperar este caso cada cierto tiempo en claro detrimento de su salud mental.

Lydia Lozano, enterándose de la visita de Al Bano

El cantantepara desmentir el supuesto romance que Patricia Donoso aseguraba haber tenido con él. Sin embargo, la tertulia de La Fábrica de la Tele vio convenientemientras el italiano se mantenía firme en solicitar que se cambiase de asunto. Recordemos que un día antes,para acompañar a Lydia Lozano a plató, lugar donde se iba a enterar de quién era el invitado de la noche.

Tras la intervención de Al Bano en el 'Deluxe', la colaboradora acudió a su puesto de trabajo para dar explicaciones respecto a su ausencia en el espacio nocturno dos días antes: "No me merecía la pena sentarme; ante todo, la salud de mi madre", confirmó. El tiempo pasaba y podíamos ver a través de una pantalla partida cómo permanecía en silencio ante las declaraciones de sus compañeros. No obstante, llegó el momento en el que vio conveniente pronunciarse de manera contundente, aguantando apreciaciones como la de Terelu Campos: "Necesita a alguien que reconduzca eso en su vida, [...] que le de armas para no sentirse siempre una mierda", sentenció.

El símil de Lydia con el alcohol

La periodista estableció un símil con las bebidas espirituosas para dar a entender lo que 'Sálvame' estaba haciendo con ella ante la necesidad de "tratarse" que destacaban sus compañeros con respecto a la polémica con Al Bano: "Llevo intentándolo veinte años, que no son pocos. [...] Si cada seis meses me ponéis una botella de alcohol delante de las narices, ¿qué psicólogo arregla eso?", comunicaba de manera tajante. La presentadora respondió a su apreciación de la siguiente forma: "Necesitas armas para que, cuando veas esa botella, la puedas ver sin que signifique un horror en tu vida".