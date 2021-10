Ha llegado el día. A falta de tres semanas para que se produzca la expansión europea de HBO Max, por fin hemos descubierto las novedades que traerá bajo el brazo la mutación de HBO España en una plataforma más global. El precio, el catálogo, las mejoras técnicas y el recorte de las ventanas de distribución son algunos de los interrogantes que se han abordado durante la presentación en sociedad del servicio de streaming de WarnerMedia, cuyo lanzamiento en España, Andorra, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia está previsto para el martes 26 de octubre.

HBO Max aterriza en España

Antes de cruzar el Atlántico, HBO Max arrancó su andadura en Estados Unidos en mayo de 2020, para después ponerse a disposición de decenas de territorios caribeños y latinoamericanos en junio de 2021. Por lo tanto, la llegada al viejo continente supone el tercer paso dentro de la estrategia de WarnerMedia, que pretende plantar cara en la guerra del streaming, librada también en el campo de batalla europeo, con las particularidades y alicientes que procedemos a repasar.

¿Cuánto costará?

Aquí empiezan las buenas noticias. Contra todo pronóstico, sobre todo si comparamos con la estrategia aplicada en Estados Unidos, HBO Max no supondrá un incremento en el coste de la suscripción con respecto a HBO España. Así pues, el coste mensual será de 8,99 euros al mes, y además se añade una promoción anual que permite acceder durante doce meses a la plataforma pagando el equivalente a ocho meses. Al tomar esta decisión, HBO Max puede competir cara a cara con las tarifas de Disney+ (8,99 euros al mes o 89,9 euros al año) o Netflix (de 7,99 euros al mes a 15,99 euros al mes dependiendo de las características deseadas).

¿Qué incluirá el catálogo?

Andy Forssell, uno de los principales responsables de HBO Max, ha prometido que la plataforma contendrá "historias trascendentales", que provendrán de marcas tan reconocibles como Warner Bros., HBO, DC y Cartoon Network. Además, también jugarán un papel los Max Originals, entre los que se incluyen las producciones locales españolas 'Todo lo otro', 'Sin novedad', 'Venga Juan' o '¡García!', así como las estadounidenses 'Sex Lives of College Girls', 'The Tourist', 'Starstruck', el reboot de 'Gossip Girl' o 'Raised by Wolves' y 'Love Life', que regresan con sus segundas temporadas.

El catálogo también se apoyará en el extenso contenido histórico poseído por WarnerMedia, que traerá cintas tan conocidas como "El resplandor", "La naranja mecánica" y las franquicias de "Matrix", "El Señor de los Anillos" y "Harry Potter" y series como 'Friends', 'The Big Bang Theory', 'Dos hombres y medio', 'El ala oeste de la Casa Blanca', 'Urgencias', 'The O.C.', 'The Originals', 'Pretty Little Liars' y 'Gossip Girl'. Además, se irán añadiendo las nuevas temporadas de títulos ya contrastados como 'Euphoria', 'Perry Mason' o 'Barry' y se lanzarán las inéditas 'And Just Like That...', la secuela de 'Sexo en Nueva York' que verá la luz en diciembre; 'El pacificador', el spin-off de "El Escuadrón Suicida" programado para enero; y 'La casa del dragón', la precuela de 'Juego de Tronos' que aterrizará en 2022.

HBO Max romperá con la política actual de distribución cinematográfica

¿Qué pasa con las ventanas cinematográficas?

Uno de los melones a abrir durante la presentación europea de HBO Max era el recorte de las ventanas de distribución de las películas de Warner Bros. A lo largo de 2021, la versión estadounidense de HBO Max ha estrenado simultáneamente a la exhibición tradicional las cintas de la compañía de la compañía, dejándolas a disposición de los usuarios durante 30 días. En Europa, la estrategia será un tanto diferente, ya que se respetará una cierta exclusividad de las salas de cine.

A partir de 2022, la versión española de HBO Max incluirá las películas de Warner Bros. 45 días después de su estreno en cines. Esto supone un tijeretazo importante a los tiempos habituales que, por ejemplo, en Disney+ suelen ser de tres meses. Además, próximamente se irán añadiendo algunos de los títulos más recientes, como "Dune", "El Escuadrón Suicida", "Space Jam: Nuevas leyendas" o "In the Heights", que servirán para cumplir con el propósito de incluir muchas más horas de entretenimiento a esta renovada plataforma.

¿Cómo se hará la transición?

El paso de una plataforma a otra será muy sencillo. Los clientes que ya estén suscritos a HBO España tan solo tendrán que descargar la aplicación de HBO Max, donde tendrán que iniciar sesión sin ningún tipo de cambio, ya que sus datos migrarán al nuevo servicio.

Y en lo respectivo a los dispositivos que permitirán acceder a HBO Max, se ha compartido una nutrida lista: iPhone y iPad, Android phone y tablet, Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG, Chrome OS, MacOS, Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One. A ellos se sumarán más en el futuro.

HBO Max permitirá crear perfiles

¿Qué mejoras incorporará?

En cuanto a las mejoras que acompañarán al remozado de la interfaz, hay que destacar en primer lugar que los suscriptores de HBO Max podrán crear perfiles individuales, algo muy extendido entre la competencia pero que HBO España no permitía, a excepción de para separar el acceso al contenido adulto y el infantil. El cambio de plataforma dará la opción de contar con hasta cinco perfiles diferentes, dejando establecer control parental para limitar el consumo a ciertos contenidos. En línea con esa apertura de miras, también se incrementa el número de dispositivos desde los que se puede visualizar de manera simultánea de dos a tres.

Por último, HBO Max da un paso de gigante en términos de calidad de retransmisión al integrar contenido en 4K. Hasta ahora, HBO España se encontraba muy rezagada con respecto a Disney+, Netflix o Amazon Prime Video al tener capadas sus series y películas a calidad Full HD, pero finalmente se nos dejará consumir "títulos seleccionados" -como se indica en su web- en el estándar de alta resolución actual, siempre y cuando nuestra conexión a internet lo permita.