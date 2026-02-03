Programa relacionado
'Vamos a ver' ofrecía en la mañana del 3 de febrero la noticia de que un famoso cantante y expareja de Marta Sánchez había sido detenido por la Policía Nacional tras una pelea. En lugar de dar el nombre directamente, Marisa Martín Blázquez, que era la periodista con la información, jugó a las adivinanzas hasta que en pantalla se resolvió que el hombre en cuestión era Hugo Castejón.
El que también fuera concursante de 'GH VIP' en la séptima edición, y posteriormente de 'El tiempo del descuento', se vio inmerso en una pelea el pasado sábado 31 de enero, según informaba Martín Blázquez. La colaboradora relataba que Hugo Castejón entró esa noche en el hospital de La Princesa de Madrid escoltado por la policía, que lo había detenido y esposado.
"Yo he estado intentando ponerme en contacto con él, pero no me coge el teléfono. No sé si estará todavía detenido a disposición policial o simplemente si no quiere coger el teléfono después de estos acontecimientos", afirmaba la periodista ante las preguntas de sus compañeros de plató. Además, confirmaba que había acudido al hospital herido y cuando le preguntaban si estaba ebrio dejaba caer que no se encontraba en las mejores condiciones.
¿Quién es Hugo Castejón?
Esperanza Aguirre, donde alcanzó el puesto de subdirector general de Promoción Universitaria. Sin embargo, la fama se la dio su relación con Marta Sánchez y un idilio con Lara Dibildos y Olvido Hormigos. Más tarde, también vivió una relación sentimental con Miriam Saavedra y llegó a ser su defensor en plató durante el paso de la peruana por 'GH VIP 6'.
Este fue el trampolín perfecto para que Mediaset y Zeppelin contaran con él para concursar una edición después, donde se convirtió en uno de los rostros más polémicos. Castejón vivió numerosos enfrentamientos dentro de la casa, con Mila Ximénez, Adara Molinero y Gianmarco Onestini como algunos de sus principales enemigos.