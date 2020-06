Jorge Javier Vázquez carga de nuevo contra Díaz Ayuso: "Su principal virtud como política es no tener ninguna"

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez habla sin ningún tapujo sobre política o, más concretamente, contra Isabel Díaz Ayudo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid. El rostro de Telecinco lo hizo hace tan solo unos días en el programa "Buenismo bien" de Cadena Ser, donde criticó abiertamente a la líder madrileña del PP por promover una corrida de toros como homenaje a los sanitarios.

Isabel Díaz Ayuso y Jorge Javier Vázquez

Este mismo tema ha sido el que ha dado el impulso a una entrada del presentador contra la política en su blog de Lecturas. "¿Se puede saber qué delito hemos cometido los madrileños para merecer semejante castigo?", se pregunta Vázquez, quien afirma que pensaba que Ayuso cometería una metedura de pata que la sacaría de la política, pero que desde hace un tiempo ha cambiado de idea. "No solo no se va a largar, sino que ganará las próximas elecciones".

El conductor de 'Sálvame' ha reflexionado acerca de los "perfiles estrambóticos" que gobiernan Madrid, haciendo mención a Esperanza Aguirre por los consejeros de su gobierno que fueron imputados. "Isabel Díaz Ayuso no escucha, impone. No dialoga, insulta. No elabora discursos, únicamente recurre a Venezuela. Su armazón intelectual es básico y efectista: ella es la buena y lo demás son los malos", critica el catalán.

"No debería presidir nada"

Vázquez continúa con sus críticas hacia Díaz Ayuso, asegurando que su "principal virtud como política es no tener ninguna, lo que la convierte en un ser multifuncional porque lo mismo puede estar presidiendo un gobierno que una farmacia". El presentador de 'La casa fuerte' tiene claro que la política debería estar alejada del Gobierno: "O lo que es mejor: nada, que es a lo que en realidad debería dedicarse. A nada que tuviera que ver con influir en la vida de ningún ser humano".