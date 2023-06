Jorge Javier Vázquez recibe el apoyo de numerosos compañeros tras anunciar su despedida

Por David Pallarés |

Jorge Javier Vázquez sorprendió a todos con un mensaje de despedida que compartió a través de sus redes sociales. El presentador decía no estar seguro de si volvería o no a la televisión después de su baja médica. A pesar de la expectación por verle por última vez en el plató de 'Sálvame', el catalán prefiere centrarse en sí mismo y en su estado de salud.

Jorge Javier Vázquez en 'La matemática del espejo'

Sin embargo,de trabajo han querido mandarleal presentador en este momento tan delicado. ". Nadie lo puede hacer por ti, así que si consideras que es lo necesario y lo mejor para ti, ¡adelante! Aunque", escribía Terelu Campos . "", compartía la también presentadora María Patiño . La copresentadora de 'Sálvame', Adela González , también le enviaba muestras de cariño: ", cuando sea, donde sea. Te abrazo fuerte".

También algunas personalidades del mundo de la política han querido mostrar su apoyo al presentador. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, demostraba así su cariño: "Cuídate mucho. Vuelve cuando quieras, tu público estará esperándote". También Carla Antonelli, la que fuera concejala del PSOE y activista LGTBIQ+, le ha agradecido a Vázquez su labor: "Gracias Jorge, eres un valiente, has plantado cara a la espiral de odio facistoide, no te has cortado y lo has dicho con todas las palabras. Si eso ha hecho que te suspendan solo te puedo decir que con la cabeza bien alta amigo, un abrazo".

Una carta de despedida

A través de Instagram y Twitter, Jorge Javier Vázquez aseguró que no quería volver a la televisión tras acabar su baja médica. El presentador disipa así cualquier rumor de una posible vuelta para despedir 'Sálvame', cuyo final está fijado para el 23 de junio. Vázquez anunciaba en su mensaje que necesitaba descansar y mirar por sí mismo, cuidarse y parar el ritmo frenético de la televisión. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme".