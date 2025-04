Por Beatriz Prieto |

Casi cinco meses después de que Karla Sofía Gascón visitara por primera vez 'El hormiguero', la actriz volvió a visitar a Pablo Motos este martes 1 de abril, después de ser blanco de duras críticas por la publicación de varios tuits racistas. Un asunto que, lejos de posponer en el encuentro, tanto el presentador como su invitada decidieron abordar en el arranque.

"Hablemos de todo lo que ha pasado", se lanzó Motos, para proceder a repasar que, tras la anterior visita de Gascón en noviembre, "te estabas llevando todos los premios, eras una promesa para los Oscar, salieron unos tuits antiguos tuyos y pasaste a ser, en horas, linchada por todo el mundo con una crueldad que yo no había visto". "Si tuvieras que explicar todo lo que ha pasado estos meses a una persona que no se haya enterado de nada, ¿qué le contarías? ¿Qué has vivido tú?", planteó el valenciano. "Es que si abro la boca...", soltó Gascón, tras unos segundos callada, para después describirlo en una frase "se juntó el hambre con las ganas de comer".

Pablo Motos y Karla Sofía Gascón en 'El hormiguero'

Ante la insistencia de Motos, Gascón se explayó algo más: "Hicimos una película maravillosa con unas actuaciones increíbles. A mí me emociona mucho, porque han sido tres años de mi vida dedicados a este proyecto maravilloso y hubo gente que quiso destrozar esta película y, para hacerlo, también tenían que destrozarme a mí". "Se juntaron esas personas transfóbicas, de ultraderecha, que se hablan unos temas en la película de libertad y de cambios que tampoco soportan, más luego toda la gente que era competencia de la película, las personas que no les sentó bien la película, las personas que odian a las personas que triunfan... se juntaron muchos factores y todo ello llevó a que empezaran a darnos desde todos los sitios", insistió la invitad.

"He llorado mucho y lo he pasado muy mal"

Gascón aseguró que "no había tiempo ni capacidad de reacción, todos hemos sido víctimas de un sistema de redes, de odio generalizado y de envidias" y descartó "defenderse de algunas de las cosas que dijiste", como propuso Motos: "Todas las cosas que se han dicho son absurdas, es imposible explicar las cosas una por una, es ridículo. Que me hayan tachado de racista, me parece absurdo. Me han tachado hasta de transfóbica, imagínate la tontería". "Ponerse a explicar esas cosas en esa vorágine, porque lo habían hecho perfecto, como yo no he hecho nada malo en este mundo...", defendió Gascón, quien enumeró las causas que habría apoyado, antes de recalcar que "hay que mirar el contexto o si son verdad esas cosas".

Asimismo, la madrileña aseguró que "pediré siempre disculpas por mis formas de expresarme y de decir las cosas, porque a veces soy muy bestia", para después reconocer que "he llorado mucho y lo he pasado muy mal", puesto que "me he sentido como en la Inquisición". "Estaba paseando por el Sena y pensé de verdad en que a lo mejor sería bueno desaparecer. Hay momentos en la vida que dices 'para que estoy en este mundo', pero afortunadamente tengo una hija de catorce años maravillosa a la que no voy a dejar y no voy a dejar que me hunda nadie por nada", se sinceró Gascón, antes de reconocer que su mayor problema fue "que me impidieron luchar, que es lo que a mí me gusta, pero fue un trabajo también interno que tuve que hacer".