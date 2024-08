Kiko Hernández apuesta que Aída Nízar durará "quince días o menos" en 'Ni que fuéramos Shhh'

Por Beatriz Prieto |

El 28 de agosto, Fabricantes Studio sorprendía al anunciar el inesperado fichaje de Aída Nízar como parte del equipo de 'Ni que fuéramos Shhh' en su segunda temporada en Ten. Una noticia que la productora no desaprovechó para dar contenido antes del regreso del programa, grabando las reacciones de Belén Esteban, Marta Riesco, Víctor Sandoval y Chelo García-Cortés, a las que ahora se han sumado las de María Patiño, Lydia Lozano y Kiko Hernández.

María Patiño, Kiko Hernández y Lydia Lozano en 'Ni que fuéramos Shhh'

En el caso de la presentadora del espacio de Ten, fue su excompañero de ' Socialité ', Javier de Hoyos , quien, ante el entusiasmo de Patiño. Una alegría que se congeló en cuanto la gallega escuchó el nombre de Nízar, antes de optar por la broma: "Bueno, pues una mujer elegida por dios". Asimismo,. "¿Crees que va a ser una persona fácil de llevar?", planteó De Hoyos. "Superfácil", respondía Patiño, con ironía.

Menos humor demostró Lozano al conocer el fichaje de Nízar. "Vale... por narices, ¿no?", comentó la colaboradora, segura de que, con la nueva incorporación, habría "tardes de explosión". "Pero sabes que yo soy dura, sabes que me fascina", añadió Lozano, para después reconocer que "me da una pereza que te cagas". De hecho, la mallorquina criticó el fichaje de Nízar porque "se está subiendo gente que no sabe de corazón y la verdad que yo no les voy a enseñar". "Aída es buena colaboradora, controla, pero no quiero un déjà vu", remató Lozano.

"Una mujer elegida por Dios" ????la reacción de nuestra presentadora (@maria_patino) al fichaje de la temporada ????



"Bienvenida al club"

De Hoyos también dio la noticia a Hernández, quien soltaba un "madre mía de mi vida" al escuchar el nombre de Nízar. "Bueno, a mí me encanta, yo la quiero un montón, la quiero mucho, pero bien de la cabeza no está", declaró el madrileño, quien al momento matizó que "bien de la cabeza no estamos ninguno, con lo cual, bienvenida al club". "¿Crees que va a llegar al final de la temporada?", planteó De Hoyos. "No. Eso ya me imagino que lo habéis valorado", respondió Hernández, sin vacilar, antes incluso de señalar que Nízar duraría en el programa "quince días o menos. Diez".