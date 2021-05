Kiko Matamoros arroja luz sobre el estado de Antonio David Flores: "Está desbordado"

Poco o nada se ha sabido de Antonio David Flores desde que la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' emitió su primer episodio en Telecinco. Ni siquiera los amigos más cercanos del excolaborador de 'Sálvame' obtenían respuestas por su parte durante estas semanas. No obstante, Kiko Matamoros confesó en el programa de Telecinco que por fin ha podido mantener una conversación con él.

Kiko Matamoros y Antonio David Flores en 'Sálvame'

"Me he mensajeado con Antonio David", empezaba diciendo Matamoros, para explicar después que Antonio David Flores se disculpó por no haberle respondido a sus anteriores mensajes. "Me preocupé por su familia, por sus hijos fundamentalmente y le dije que esperaba que estuvieran bien y ya está. Fueron dos mensajes cruzados", aclaró indicando que fue una conversación breve pero muy directa.

"Lo que me cuenta es que no está viendo los programas porque está desbordado y sus abogados los están viendo y apuntando lo que creen que pueda ser demandable", desveló Kiko Matamoros, dejando claro que el excolaborador no está visualizando por sí mismo la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, sino que está dejando ese trabajo en manos de sus abogados.

¿Y David Flores?

Al contrario que Antonio David Flores, su hijo David Flores Carrasco sí está viendo el documental protagonizado por su madre, según informó 20 minutos. Por lo que se ha podido saber, el pequeño quiere sacar sus propias conclusiones de todo esto, escuchando el testimonio de su madre semana a semana,