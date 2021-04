Cuatro de las principales corporaciones televisivas públicas de Europa se han unido para sacar adelante 'Leonardo', una ficción de ocho episodios enfocada a mostrar la historia de Leonardo Da Vinci. Los entes implicados con RTVE, RAI, France Télévisions y ZDF, que han contado con un elenco internacional al que veremos en acción dentro de poco en La 1.

Aidan Turner, Matilda De Angelis y Freddie Highmore en 'Leonardo'

Televisión Española ha confirmado que 'Leonardo' llegará a su principal cadena televisiva en algún momento de esta primavera. Por lo tanto, falta por conocer el día concreto en el que se producirá su desembarque, pero, sea cuando sea, nos encontraremos con una serie sumergida en el Renacimiento, que atravesará la vida y la obra del brillante artista e inventor tomando como referencia ocho de sus obras más representativas.

Además, 'Leonardo' no solo se aproximará a la labor artística del genio italiano, sino que trazará una historia de misterio y pasión para indagar en elementos desconocidos de su existencia. Esta mezcolanza ha sido diseñada por los creadores Frank Spotnitz ('The Man in the High Castle') y Steve Thompson ('Sherlock'), mientras que Dan Percival ('Strike Back') se ha encargado de las tareas de dirección.

Elenco internacional

Delante de las cámaras se han puesto actores de diversas nacionalidades. El irlandés Aidan Turner ha encarnado a Da Vinci, mientras que los italianos Giancarlo Giannini y Matilda De Angelis completan el reparto principal dando vida al maestro y la musa del artista. Además, el español Carlos Cuevas forma parte del proyecto interpretando al aprendiz del protagonista y el inglés Freddie Highmore produce y se mete en la piel del investigador que trata de resolver el misterio que vertebra la serie.