Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa', que llegará el lunes 13 de julio después de no emitirse el viernes por la previa del España - Bélgica de los cuartos de final del Mundial 2026, estará marcado por las consecuencias de la confesión de Julieta a Manuel y por la delicada situación de la hija de María Fernández. Además, Ciro da un nuevo paso en su futuro profesional que sorprende incluso a su propia esposa.

Después de escuchar que Julieta (Vera Asunción) quiere abandonar La Promesa porque está enamorada de él, Manuel (Arturo García Sancho) ya no puede seguir ocultando lo que siente. El heredero del marquesado comparte esos mismos sentimientos y, pese a ser consciente de que su amor parece imposible, intenta convencer a la joven de que permanezca en el palacio. Su deseo de tenerla cerca pesa más que el sufrimiento que esa situación pueda provocarles a ambos.

Mientras tanto, la preocupación crece alrededor de la hija de María Fernández (Sara Molina). El médico confirma que la recién nacida presenta algún problema de salud, aunque todavía es incapaz de determinar cuál es el origen. La falta de un diagnóstico claro mantiene en vilo a todos los habitantes de La Promesa, que viven con enorme angustia la evolución de la pequeña.

El bebé de María Fernández en una escena de 'La promesa'

La salud de la bebé de María preocupa a todo el palacio

María y Carlo (Jose Miguel Blanco) afrontan momentos especialmente difíciles mientras esperan noticias esperanzadoras sobre su hija. La incertidumbre une a todo el servicio y también a la familia, que vuelcan su apoyo en la pareja durante uno de los episodios más complicados que han tenido que afrontar desde el nacimiento de la niña.

Por otro lado, Martina (Amparo Piñero) trata de estar al lado de Jacobo (Gonzalo Ramos) tras el accidente sufrido por su madre y su hermano. La joven intenta aliviar su preocupación y le propone viajar juntos para visitar a su familia, un gesto con el que busca acompañarlo en un momento especialmente delicado.

Entretanto, Ciro (Juan Perales) comienza a integrarse plenamente en la empresa de aviación después del acuerdo alcanzado con Manuel. Ilusionado con esta nueva etapa profesional, afronta el futuro con optimismo y decide compartir sus planes con Julieta.

Sin embargo, su entusiasmo provoca una reacción completamente inesperada. Convencido de que atraviesan un momento ideal para empezar una nueva vida, Ciro propone a Julieta tener un hijo para celebrar esta nueva etapa. La petición deja completamente descolocada a la joven, que sigue atrapada entre el cariño que siente por su marido y el amor que ha terminado desarrollando por Manuel.