'La promesa': Adriano rompe con Martina y Manuel lanza un ultimátum a Ciro

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa', que llegará este viernes 3 de julio después de dos días sin emisión por el Mundial 2026, estará marcado por decisiones difíciles y nuevos conflictos. Adriano (Ibrahim Al Shami J.) pone fin a su relación con Martina (Amparo Piñero) por miedo a que su romance salga a la luz, mientras Manuel (Arturo García Sancho) decide endurecer su postura con Ciro (Juan Perales) para zanjar definitivamente el conflicto que los enfrenta.

La culpa termina imponiéndose a los sentimientos de Adriano. Incapaz de seguir viviendo con el temor constante a ser descubierto junto a Martina, toma la dolorosa decisión de romper la relación. Martina, además, atraviesa un momento especialmente complicado con Jacobo (Gonzalo Ramos), con quien las discusiones se suceden cada vez con más frecuencia, evidenciando el deterioro de un compromiso que parece tener los días contados.

Por otro lado, la inminente llegada de Máximo de Buenaventura comienza a despertar el interés de todos los habitantes del palacio. Petra (Marga Martínez) intenta averiguar si el aristócrata llegará acompañado por su propio servicio, ya que eso supondría un reencuentro muy especial para ella. Su hermana Tomasa trabaja para el duque y ambas llevan quince años sin dirigirse la palabra, un pasado lleno de incógnitas que promete dar mucho de qué hablar.

Escena del capítulo del viernes de 'La promesa'

Manuel planta cara a Ciro con una oferta definitiva

Mientras tanto, Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Costa) respiran aliviados al comprobar que la llegada de Máximo desvía la atención sobre sus propios planes de futuro. La pareja celebra que el nuevo huésped acapare el interés de la familia y deje en un segundo plano la posibilidad de que ambos abandonen La Promesa tras su boda.

Entretanto, Manuel decide explicar por fin a Alonso (Manuel Regueiro) y Curro el verdadero motivo por el que cedió parte de su empresa a Ciro. El heredero asegura que tomó esa decisión únicamente para preservar la concordia familiar y evitar que el conflicto siguiera creciendo. Sin embargo, Julieta (Vera Asunción) no comparte esa visión y no duda en reprochar a su marido su actitud, acusándolo de actuar con absoluto descaro.

Por su parte, Leocadia (Isabel Serrano) sorprende a Ángela al proponerle un viaje de madre e hija. La joven, lejos de entusiasmarse con la idea, sospecha que su madre solo pretende aprovechar la ocasión para influir aún más en sus decisiones y termina viendo la propuesta con mucho recelo.

El episodio culmina con un nuevo enfrentamiento entre Manuel y Ciro. Cansado de sus continuas exigencias, el heredero decide fijar sus condiciones de manera definitiva: o acepta quedarse con el 5% de la empresa o renuncia por completo a cualquier participación. Un ultimátum que puede cambiar para siempre la relación entre ambos y abrir una nueva etapa en La Promesa.