Por Fidel Conejero |

RTVE volverá a modificar la programación de La 1 esta semana con motivo del Mundial 2026. Después de que 'La promesa' y 'Valle Salvaje' ya desaparecieran de la parrilla este lunes 30 de junio por la emisión del Brasil - Japón, las dos ficciones volverán a quedarse sin emisión tanto el miércoles 1 como el jueves 2 de julio. Tras estos nuevos cambios, ambas recuperarán su horario habitual el viernes 3 de julio.

Las modificaciones responden a la apuesta de RTVE por la fase de eliminatorias del campeonato, que vuelve a alterar la programación vespertina y de prime time de la cadena pública. En esta ocasión, la diferencia entre ambas jornadas estará marcada por el horario de los encuentros, ya que el miércoles el partido se disputa por la tarde, mientras que el jueves juega la Selección Española, lo que obligará a ampliar notablemente la cobertura previa.

Miércoles 1 de julio: Inglaterra - República Democrática del Congo

El miércoles 1 de julio, la programación comenzará con normalidad con el 'Telediario 1', seguido de 'Teledeporte directo al Mundial'. A continuación, 'Directo al grano' ampliará su duración hasta las 17:45 horas, momento en el que arrancará la cobertura del encuentro entre Inglaterra y República Democrática del Congo, previsto para las 18:00 horas.

Tras el partido llegará una nueva entrega de, antes de que La 1 conecte con el. Como consecuencia,volverán a desaparecer de la parrilla, al igual que ocurrió el lunes.tampoco se emitirán.

Lamine Yamal en el Mundial 2026

Jueves 2 de julio: España - Austria

Los cambios serán todavía mayores el jueves 2 de julio. Aunque la sobremesa arrancará de la misma forma, 'Directo al grano' se prolongará hasta las 18:30 horas, dando paso a 'Camino a NY'.

A diferencia del miércoles, el encuentro enfrentará a España con Austria a partir de las 21:00 horas, por lo que RTVE dedicará un amplio espacio previo desde las 20:45 horas, dentro de la cobertura especial del Mundial. Tras el encuentro, la cadena enlazará directamente con el 'Telediario 2' y posteriormente ofrecerá 'El perro andaluz by Manu Sánchez'.

Con estos cambios, 'Valle Salvaje' y 'La promesa' habrán dejado de emitirse tres días esta semana (lunes, miércoles y jueves), manteniendo únicamente su emisión habitual este martes. Si no se producen nuevos cambios en la programación, ambas ficciones regresarán a La 1 el viernes 3 de julio en su horario habitual.