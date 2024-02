Por Redacción |

Los premios del Sindicato de Actores Hollywood celebraba su 30ª edición el 24 de febrero de 2024. La gala, que se retransmitió en directo en Netflix, galardonaba a los profesionales de la interpretación tanto en cine como en televisión. En el ámbito de los largometrajes, 'Oppenheimer' ha destacado sobre el resto al llevarse tres premios a Mejor actor protagonista (Cillian Murphy), a Mejor reparto y a Mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.).

'Succession'

Lista de ganadores de los SAG Awards 2024 en televisión

Mejor reparto de una serie de comedia

Mejor reparto de una serie de drama

Mejor actor de una serie de comedia

Brett Goldstein por 'Ted Lasso'

Bill Hader por 'Barry'

Ebon Moss-Bachrach por 'The Bear'

Jason Sudeikis por 'Ted Lasso'

Jeremy Allen White por 'The Bear' (GANADOR)

Mejor actriz de una serie de comedia

Mejor actor de una serie de drama

Mejor actriz de una serie de drama

Mejor actor de una TV Movie/Miniserie

Matt Bomer por 'Fellow Travelers'

Jon Hamm por 'Fargo'

David Oyelowo por 'Lawmen: Bass Reeves'

Tony Shalhoub por 'Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie'

Steven Yeun por 'Bronca' (GANADOR)

Mejor actriz de una TV Movie/Miniserie

Mejor equipo de especialistas de una serie de comedia o drama

'Ahsoka'

'Barry'

'Bronca'

'The Last of Us' (GANADORA)

'The Mandalorian'

Premio honorífico

En la categoría de televisión,. En la sección de drama, ' Succession ' consigue el Mejor reparto y los galardones para actor y actriz se reparten entre ' The Last of Us ' gracias al trabajo de Pedro Pascal y ' The Crown ' por la labor de Elizabeth Debicki

En la categoría del Premio Honorífico, los Screen Actors Guild Awards otorgaron el galardón a Barbra Streisand, reconociendo su trayectoria como actriz. La también cantante recogió el premio acompañado de Bradley Cooper y Jennifer Aniston. "Es maravilloso recibir este premio porque sabes de antemano que lo vas a recibir", bromeaba Streisand.