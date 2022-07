El pasado año, Antena 3 celebró el décimo aniversario de uno de sus formatos más originales y exitosos: 'Tu cara me suena'. Fue concretamente el 28 de septiembre de 2011 cuando este programa veía la luz por primera vez en la principal cadena de Atresmedia y, desde entonces, el talent ha tenido la suerte de contar con hasta 82 concursantes en sus nueve ediciones, a las que seguramente, dado el éxito incansable del formato, se sume una muy especial décima temporada.

Desde la victoria de Angy Fernández en la primera edición hasta la de Agoney Hernández en la última emitida hasta la fecha, el programa también ha contado con múltiples invitados que han probado las mieles de la imitación en el popular formato, el más exportado de España hasta la fecha. Ante el próximo estreno de la nueva edición, en FormulaTV hemos recopilado algunos de los famosos que han tenido ocasión de formar parte de la historia de 'Tu cara me suena' de forma esporádica y que, junto a otros "vírgenes" en este terreno, podrían convertirse en interesantes fichajes para la décima temporada del programa de Antena 3.

1 Ana Mena

Ana Mena es una de las artistas que han podido confirmar su talento sobre el escenario de 'Tu cara me suena' no una, sino incluso hasta tres veces: la primera fue en 2013, cuando imitó a su amigo Abraham Mateo; la segunda, en 2017, cuando se puso en la piel de Ariana Grande; mientras que la más reciente se produjo en la edición de 2020, en la que acompañó a María Isabel en un dueto en el que imitaban a Natti Natasha y Thalía. Tres visitas en las que la malagueña demostró su versatilidad y dejó al jurado encantado, demostrando así su gran potencial como concursante del formato. Asimismo, más allá de su indiscutible talento como cantante, Mena ha tenido ocasión también de participar en varios formatos televisivos como 'Menuda Noche', 'My Camp Rock 2', 'La mejor canción jamás cantada' o 'Idol Kids', por lo que la televisión no sería precisamente un mundo por descubrir para la cantante.

2 Carlos Areces

Carlos Areces cuenta con una amplia y variada carrera profesional en la que el humor y la interpretación han sido partes importantes de la misma, al igual que el mundo del cómic y la ilustración. A lo largo de su vida, el actor ha demostrado su talento con multitud de interpretaciones aunque, entre el público, se ha ganado un hueco muy especial gracias a su faceta humorística en formatos como 'La hora chanante', 'Muchachada Nui', 'Museo Coconut' o la reciente segunda temporada de 'LOL: Si te ríes, pierdes', al igual que sus delirantes papeles en series como 'La que se avecina' o 'El pueblo'. Por todo ello, Areces seguro que sería una buena apuesta para poner un toque de humor en 'Tu cara me suena', tan habitual en todas las ediciones, al igual que de talento: todo parece apuntar que el madrileño podría sorprender a muchos con sus imitaciones.

3 Chanel Terrero

Sin duda alguna, tras arrasar en Eurovisión 2022, contar con Chanel Terrero como concursante de 'Tu cara me suena' sería un puntazo. La artista daría así un enorme salto, al pasar de ser bailarina suplente del formato en un par de ocasiones en el pasado, a ponerse en primera línea sobre el escenario. Aunque gran parte del público es consciente de su talento gracias a sus múltiples fichajes en series como 'Águila Roja', 'Gym Tony' o 'El secreto de Puente Viejo' y musicales como "El rey león", "Flashdance" o "El guardaespaldas" a lo largo de su vida profesional, lo cierto es que situar a Terrero en el prime time con un formato como 'Tu cara me suena' sería una buena forma de visibilizar y evidenciar un talento que ya demostró como representante española de Eurovisión e incluso antes.

4 Jordi Évole

A pesar de la faceta puramente periodística a la que Jordi Évole nos tiene acostumbrados desde hace años, el catalán se aventuró a estrenarse con cierta timidez en el mundo de la imitación a través de 'Tu cara me suena', donde actuó como Lori Meyrs al ritmo de "Emborracharme" y no fue precisamente hace mucho: su actuación se pudo disfrutar a mediados del pasado febrero. Una nueva experiencia que Évole terminó disfrutando, al igual que los presentes, entre los que se encontraba un jurado que estaba encantado con la idea de que formase parte de la historia del talent como concursante. Sería, de hecho, una buena ocasión para los espectadores de conocer otra cara del catalán, más animada y musical, y descubrir su madera como imitador.

5 Leticia Sabater

La reina de la salchipapa, Leticia Sabater, se ha mostrado de lo más polifacética a lo largo de su vida desde que debutó en televisión con tan solo veinte años de edad, como figurante de 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Mítica presentadora, especialmente de programas infantiles en los años 90, también ha probado suerte como concursante de múltiples realities como 'Acorralados', 'Expedición imposible', 'Supervivientes' o 'La casa fuerte', Sabater también se ha introducido en el mundo de la interpretación y, en los últimos años, se ha volcado en una carrera musical que ha llevado incluso a 'Tu cara me suena' a sumarla a su lista de imitaciones, en su caso, de la mano de Yolanda Ramos. Por esa razón, sería interesante ver cómo Sabater le da la vuelta a la tortilla y, en esta ocasión, ser ella la encargada de imitar en un programa en el que seguro que se convertiría en todo un chute de energía.

6 Maxi Iglesias

Maxi Iglesias comenzó su carrera interpretativa en 2005, tres años antes de dar el salto a la fama con 'Física o química', serie a la que siguieron otras grandes apuestas como 'Los protegidos' o 'Velvet' y, más recientemente, 'Valeria', 'La cocinera de Castamar' y 'Toy Boy'. Además de trabajar en varias películas, el madrileño también probó suerte en el mundo de los talent en 2012, cuando formó parte de la lista de concursantes de la versión americana de '¡Mira quién baila!', donde estuvo presente a lo largo de seis semanas. Con este buen antecedente, la décima edición de 'Tu cara me suena' sería una buena ocasión para el actor de llevar más allá su faceta como actor para convertirse en todo un imitador que quizás nos sorprenda, y mucho.

7 Melani Olivares

Aunque el mundo de la interpretación ha dominado la carrera profesional de Melani Olivares tanto en la pequeña como en la gran pantalla como sobre las tablas de los teatros, lo cierto es que la barcelonesa tampoco se ha quedado atrás a la hora de participar en distintos formatos televisivos. Con series como 'Aída', 'Este es mi barrio', 'Benvinguts a la família' o 'Perdida' entre los títulos más destacados de su carrera profesional, Olivares también ha participado como concursante de programas como 'El gran reto musical', 'Typical Spanish' o 'MasterChef Celebrity', al igual que ha sido colaboradora de 'Hora punta'. Una variedad de apuestas a las que ahora podría sumarse 'Tu cara me suena', donde la actriz, al igual que Iglesias o Areces, podría dar un paso más allá en su carrera como intérprete para adentrarse en el divertido y a veces complicado mundo de la imitación.

8 Miki Núñez

Desde que 'Operación Triunfo' regresó a Televisión Española en 2017, los responsables de 'Tu cara me suena' han recurrido ya varias veces al mítico formato para "cazar" concursantes. Así ha sido en los casos de Lola Índigo, Nerea Rodríguez y, en la novena y última edición, de Agoney, quien de hecho se alzó como vencedor. Siguiendo dicha estela, Miki Núñez sería un muy buen fichaje tras su paso por 'OT 2018' y su posterior papel como representante de España en Eurovisión 2019. Desde entonces, el barcelonés ha seguido adelante con su carrera musical pero, al mismo tiempo, tampoco ha dejado de lado la televisión: formó parte de 'La mejor canción jamás cantada', concursó en 'Family Feud: La batalla de los famosos' e incluso ha ejercido de presentador y colaborador en varios formatos de la televisión catalana que lo han llevado a fichar este mismo año como presentador del casting online de 'Got Talent España'. Una gran versatilidad que bien podría encajar en el formato de Atresmedia en la que será su décima edición, sobre todo cuando Núñez no solo acudió como invitado y fue imitado por David Fernández, sino que también demostró su desparpajo al ponerse en la piel de Radio Futura en 2020.

9 Roberto Leal

Roberto Leal se ha ganado al público con los años gracias a su profesionalidad, su buen humor y su energía a la hora de participar y presentar formatos como 'España directo', 'Espejo público', 'Operación triunfo', 'La mejor canción jamás cantada', 'El desafío' o 'Pasapalabra'. A pesar de su conocido papel como presentador, el sevillano tampoco se detenido a la hora de aceptar retos ante las cámaras y, de hecho, en la novena edición de 'Tu cara me suena' debutó como imitador, al igual que Évole. En el caso de Leal, el presentador acudió al programa acompañado por José Yélamo y, juntos, imitaron al mítico dúo Andy y Lucas, con el que muchos pidieron que el sevillano formara parte de la historia del formato, a ser posible, en un futuro muy próximo.

10 Samantha Hudson

Samantha Hudson, más allá de su carrera musical y como activista pro-LGTBI+ y celebrity, ha formado parte de distintos formatos televisivos como 'MasterChef Celebrity', 'Drag Race España', 'Pasapalabra' o, muy recientemente, 'Sálvame Mediafest'. Duraderas o esporádicas, las apariciones de Hudson en los medios no suelen pasar desapercibidas y, desde luego, si se incorporase a 'Tu cara me suena' seguro que no dejaría a nadie indiferente, no solo por su faceta como artista y su gran desparpajo ante las cámaras sino porque, además, sería una buena ocasión para que Antena 3 muestre en uno de sus formatos estrella, en pleno prime time, una diversidad que hasta ahora ha estado más bien ausente o ha pasado bastante más desapercibida para los tiempos que corren.

11 Supremme de Luxe

Al igual que en el caso de Hudson, el fichaje de Supremme de Luxe no sería solo una apuesta por el talento, la profesionalidad y el buen humor, con los que jugarían a favor de un programa como 'Tu cara me suena', sino que también se convertirían en una buena oportunidad para dar visibilidad al colectivo drag fuera de los formatos exclusivos para ello, como es 'Drag Race'. Presentadora de la versión española del popular programa, Supremme cuenta con una potente carrera profesional a sus espaldas en el ámbito teatral y musical. Su fichaje como presentadora de 'Drag Race España' incluso propició que ya metiera la patita en 'Tu cara me suena' a principios de este mismo año: por entonces, la drag queen y cantante se subió al escenario para imitar a Dean Martin al ritmo de "Mambo italiano", por lo que su incorporación a la décima edición del talent supondría un escalón más hacia una experiencia en la que todo apunta a que el trabajo de Supremme sería todo un deleite para el espectador.

12 Susi Caramelo

Si Areces tiene el enorme potencial de convertirse en el eje de la comedia para animar 'Tu cara me suena', Susi Caramelo también sería otra de las famosas que remaría a favor de las risas en el formato de Antena 3, como ha venido demostrando en su carrera profesional ante las cámaras, aparte de su faceta como presentadora y reportera. Sus inicios como profesional ante las cámaras son más bien recientes, concretamente, se dieron en 2018, cuando ejerció como reportera de 'CCNews' en la cadena de Comedy Central. Un año más tarde, formó parte del equipo del programa de Movistar 'Las que faltaban', al que siguió 'Cero en historia', 'Caramelo' y 'Susi Free'. Además, Caramelo ha tenido ocasión de ejercer de jueza invitada en 'Drag Race', por lo que su incorporación a 'Tu cara me suena' no supondría su "primera vez" en Atresmedia. A pesar de su breve carrera ante las cámaras, lo cierto es que la catalana ha demostrado una soltura y un humor que sin duda encajaría a la perfección con 'Tu cara me suena', al mismo tiempo que el público podría ir descubriendo más cosas sobre la presentadora, reportera y humorista.