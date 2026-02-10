FormulaTV
Conectar
ÚLTIMA HORA Estos son los 6 clasificados de la Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

VIVA EL HUMOR

Del confinamiento del jurado a los distintos looks: los mejores memes de la semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

La actuación de apertura de la mano de Alaska o el hecho de que el jurado encargado de valorar las actuaciones estuviera totalmente aislado del público dieron pie a las primeras bromas en la cita musical.

Del confinamiento del jurado a los distintos looks: los mejores memes de la semifinal 1 del Benidorm Fest 2026
©RTVE
Por Beatriz PrietoPublicado: Martes 10 Febrero 2026 23:44 (hace 1 hora) | Última actualización: Miércoles 11 Febrero 2026 00:05 (hace 1 hora)

Programa relacionado

Benidorm Fest

Benidorm Fest

Benidorm Fest

2022 - Act

España

Concursos Entretenimiento

8,1

Popularidad: #36 de 2.157

  • 10

  • 4

Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 4 fotos

La actuación de Kenneth en el Benidorm Fest 2026 Kenneth, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Mikel Herzog Jr. en el Benidorm Fest 2026 Mikel Herzog Jr., en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Tony Grox & Lucycalys en el Benidorm Fest 2026 Tony Grox & Lucycalys, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Dora & Marlon Collins en el Benidorm Fest 2026 Dora & Marlon Collins, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Izan Llunas en el Benidorm Fest 2026 Izan Llunas, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Greg Taro en el Benidorm Fest 2026 Greg Taro, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Luna Ki en el Benidorm Fest 2026 Luna Ki, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de María León y Julia Medina en el Benidorm Fest 2026 María León y Julia Medina en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Kitai en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 Kitai, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026

*En elaboración

La noche del martes 10 de febrero, el Benidorm Fest 2026 celebró su primera semanal, con el debut de los nueve primeros concursantes de la edición. Una cita capitaneada por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, que arrancó con un número a cargo de Alaska y que desató, como en otras ocasiones, el humor de los espectadores.

El jurado del Benidorm Fest 2026 en su primera semifinal
El jurado del Benidorm Fest 2026 en su primera semifinal
Vídeos FormulaTV

"Espectacular" fue el tema encargado de inaugurar la cita como himno de la edición, con una Alaska que estrenó el escenario ante la audiencia antes de que llegara el turno de los concursantes. El hecho de que los presentadores explicaran que el jurado se encontraba aislado y pasaran a saludarlo brevemente en directo ya dio pie a las primeras bromas, en las que incluso hubo quienes vieron cierto parecido a 'La casa de los gemelos' o recordaron a jueces de otras ediciones.

Asimismo, los comentarios no estuvieron exentos de las habituales críticas por distintos fallos técnicos o por la sorpresa al no detectarlos, de los comentarios sobre el horario o sobre el público presente en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. No obstante, tras el turno de Kitai, encargados de romper el hielo, el dúo de Julia Medina y María León sin duda destacó a ojos de los espectadores, que no dudaron en compartir sus parecidos razonables con dos reinas en cabeza: Jennifer Lopez y Shakira en la Super Bowl de 2020.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas