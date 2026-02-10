Del confinamiento del jurado a los distintos looks: los mejores memes de la semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

Programa relacionado
La noche del martes 10 de febrero, el Benidorm Fest 2026 celebró su primera semanal, con el debut de los nueve primeros concursantes de la edición. Una cita capitaneada por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, que arrancó con un número a cargo de Alaska y que desató, como en otras ocasiones, el humor de los espectadores.
"Espectacular" fue el tema encargado de inaugurar la cita como himno de la edición, con una Alaska que estrenó el escenario ante la audiencia antes de que llegara el turno de los concursantes. El hecho de que los presentadores explicaran que el jurado se encontraba aislado y pasaran a saludarlo brevemente en directo ya dio pie a las primeras bromas, en las que incluso hubo quienes vieron cierto parecido a 'La casa de los gemelos' o recordaron a jueces de otras ediciones.
Julia Medina y María León sin duda destacó a ojos de los espectadores, que no dudaron en compartir sus parecidos razonables con dos reinas en cabeza: Jennifer Lopez y Shakira en la Super Bowl de 2020.
imagínate si se nota la desvinculación de eurovisión que en el público hay más gente con pelo #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/u3w0oX16oh— Jose 🇸🇪 (@onaisutour) February 10, 2026
La sala aislada donde están los jueces. #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/TzsjmlD1f9— Fíjatetu_ 🫣💬 (@fijatetu_) February 10, 2026
El jurado aislado en la sala insonorizada para que las locas calvas no les griten #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/bwcmLaW4bT— Sword (@SwordGH) February 10, 2026
pues muy feliz por kiko matamoros que ha encontrado trabajo después del cierre de NO SOMOS NADIE #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/LPl8gqkv7W— Opalite🌵🪨✨ (@peit1ne) February 10, 2026
Ella no necesitó una sala insonorizada #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/2PgFAVbZUn— jɑviitt • (@javittCM) February 10, 2026
Este año no ha calvos? #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/8PhP6DKZLz— Guerrero ❤️🔥 (@GuerreroGH_) February 10, 2026
Se nota que no vamos a Eurovision, hay menos calvas y más mujeres en el publico #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/MrjJwDadlt— Auxi (@auximua) February 10, 2026
Si no tiene volumen el micro no puede sonar mal #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/wLdl2x6Hcw— Danié 🚀 (@Siilesito) February 10, 2026
El de sonido de la primera semi #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/AVikbiuo6d— La Loca de los Gatos (@Lalocadelosmisi) February 10, 2026
España a las 11 de la noche #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/PgZ6JhJX51— Fíjatetu_ 🫣💬 (@fijatetu_) February 10, 2026
Aunque se ha visto el fallo técnico, hay que decir que hemos pegado un salto de calidad INCREÍBLE, así SÍ #BenidormFestSemi1#BenidormFest2026 pic.twitter.com/TNI8cGNh5s— ChicoSinSuerte (@EscandaloNando) February 10, 2026
La Nochentera de este año. 🩷#BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/LP6d0QYHey— ALGODÓN DE AZÚCAR 🍭 (@MrRobertoBL) February 10, 2026
Pues muy guapas Julia Medina y María León#BenidormFestSemi1#BenidormFest2026 pic.twitter.com/8CBGYcJ0RL— ChicoSinSuerte (@EscandaloNando) February 10, 2026
Llegó el momento divorciadas #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/LKsfJFtdLF— Chechu 🏳️🌈 (@jesdemico) February 10, 2026
El comeback de Sonia y Selena#BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/R0AZCqjalv— Lct 🦁 (@l___808) February 10, 2026
Los artistas leyendo en su vídeo de presentación #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/O2H7MHbpbt— Jon_ (@JoniPod) February 10, 2026
Luna Ki a sus coristas #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/OTv5YEBqYp— Kevin Tage (@kevintagees) February 10, 2026
El homenaje de Luna Ki a Silvia Abril. Te veo, tía #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/6Es2gSC6BP— 🫥 Jon (@jjeesspp91) February 10, 2026