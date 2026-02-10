Del confinamiento del jurado a los distintos looks: los mejores memes de la semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

Por Beatriz Prieto | |

*En elaboración

La noche del martes 10 de febrero, el Benidorm Fest 2026 celebró su primera semanal, con el debut de los nueve primeros concursantes de la edición. Una cita capitaneada por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, que arrancó con un número a cargo de Alaska y que desató, como en otras ocasiones, el humor de los espectadores.

El jurado del Benidorm Fest 2026 en su primera semifinal

"Espectacular" fue el tema encargado de inaugurar la cita como himno de la edición, con una Alaska que estrenó el escenario ante la audiencia antes de que llegara el turno de los concursantes. El hecho de que los presentadores explicaran que el jurado se encontraba aislado y pasaran a saludarlo brevemente en directo ya dio pie a las primeras bromas, en las que incluso hubo quienes vieron cierto parecido a 'La casa de los gemelos' o recordaron a jueces de otras ediciones.

Asimismo, los comentarioso por la sorpresa al no detectarlos, de los comentarios sobre el horario o sobre el público presente en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. No obstante, tras el turno de Kitai, encargados de romper el hielo,, que no dudaron en compartir sus parecidos razonables con dos reinas en cabeza: Jennifer Lopez Shakira en la Super Bowl de 2020.

imagínate si se nota la desvinculación de eurovisión que en el público hay más gente con pelo #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/u3w0oX16oh — Jose 🇸🇪 (@onaisutour) February 10, 2026

El jurado aislado en la sala insonorizada para que las locas calvas no les griten #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/bwcmLaW4bT — Sword (@SwordGH) February 10, 2026

pues muy feliz por kiko matamoros que ha encontrado trabajo después del cierre de NO SOMOS NADIE #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/LPl8gqkv7W — Opalite🌵🪨✨ (@peit1ne) February 10, 2026

Se nota que no vamos a Eurovision, hay menos calvas y más mujeres en el publico #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/MrjJwDadlt — Auxi (@auximua) February 10, 2026

Si no tiene volumen el micro no puede sonar mal #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/wLdl2x6Hcw — Danié 🚀 (@Siilesito) February 10, 2026

El de sonido de la primera semi #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/AVikbiuo6d — La Loca de los Gatos (@Lalocadelosmisi) February 10, 2026

Aunque se ha visto el fallo técnico, hay que decir que hemos pegado un salto de calidad INCREÍBLE, así SÍ #BenidormFestSemi1#BenidormFest2026 pic.twitter.com/TNI8cGNh5s — ChicoSinSuerte (@EscandaloNando) February 10, 2026

Los artistas leyendo en su vídeo de presentación #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/O2H7MHbpbt — Jon_ (@JoniPod) February 10, 2026