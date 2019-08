María Teresa Campos pierde los nervios con la prensa: "¡Iros ya!"

¿Está siendo este el peor año para la familia Campos? Es muy posible y es que tanto la matriarca de la conocida familia como sus hijas no dejan de encadenar desgracias, tanto profesionales como personales. Si el pasado mes de abril Mediaset España decidía no renovarle el contrato de larga duración a María Teresa Campos, a día de hoy la presentadora se encuentra todavía esperando nuevo proyecto televisivo en otra cadena. Pero sus problemas no se resumen solo en lo profesional y es que la periodista ahora podría estar atravesando un complicado momento personal ya que son muchos los que apuntan que su novio Edmundo Arrocet le estaría siendo infiel y se habría aprovechado de su privilegiada situación para sacar rentabilidad económica.

María Teresa Campos, indignada con la prensa

Más allá de sus dramas, María Teresa también tiene que hacer frente a los problemas que atraviesan sus hijas y es que tanto Terelu como Carmen Borrego llevan viviendo unos meses muy complicados. El último problema que han tenido que afrontar es un extraño robo vivido en casa de Borrego. La hija mayor de la presentadora fue víctima de un robo por el que ha perdido 50.000 euros y una báscula. Este drama se une a la cercana operación a la que se tendrá que someter tras las secuelas ocasionadas por un tartazo que recibió esta en 'Sálvame okupa', cuyas consecuencias fueron mucho peor de lo que podríamos pensar.

Visto esta cantidad de problemas y desgracias, poco sorprende que María Teresa se haya mostrado muy esquiva con la prensa en las últimas semanas. Parece que está harta que la persigan y que le pregunten, tanto por el robo de su hija como por las presuntas infidelidades de Edmundo. Es por ello, que en su último encuentro, la periodista no dudó en gritar a la prensa que se encontraba esperándola a la puerta de una clínica a la que iba. "¡Iros ya!", exclamó la presentadora, dejando a los profesionales del mundo del corazón allí presentes totalmente estupefactos. Estas imágenes se pudieron ver este viernes 30 de agosto en 'Sálvame', y una vez más se dejó claro que la protección que Telecinco y La Fábrica de la Tele le habían demostrado a la presentadora, ha terminado ya.

Carmen Borrego no quiere responder

Paralelamente a la emisión de estas imágenes, el programa que condujo Núria Marín en esta ocasión quiso hablar con Carmen Borrego de su reciente robo. Esta no quiso apenas responder, algo que previsiblemente sí hará este fin de semana en 'Viva la vida', el espacio en el que colabora a día de hoy. El periodista encargado de charlar con la periodista le preguntó por la reacción que han tenido los colaboradores de 'Sálvame' a este robo, algo que parece no haber visto ella: "No he visto nada, ni voy a hablar de nada. Que ellos hagan lo que quieran, repito... no he visto nada. Me parece fenomenal su opinión, pero entiéndeme". De esta forma, esta dejó claro que no, no va a dar declaraciones al espacio que dejó meses atrás.