Por Sergio Ojer Lapido |

La segunda gala de 'El desafío', emitida el viernes 20 de enero, ha dejado claro que los altibajos y la intensidad en el programa están más que servidos. Y si no que se lo digan a Mariló Montero, que ha pasado de ganar la primera gala y liderar la clasificación a quedar la última en la segunda entrega por un "gatillazo".

Mariló Montero en 'El desafío'

La que fuera conductora de ' Todo es mentira y con un pequeño espejo. Sin embargo, a pesar de haber cumplido en los ensayos con el exigente nivel que suponía la prueba,

"¡Perdón! Estoy temblando, lo siento!", fueron las primeras palabras que la concursante de la tercera edición del formato de 7 y acción expresó tras fallar. "Quería hacerlo más difícil y lo teníamos, pero, bueno, 'El Desafío' es así y no ha salido. Lo lamento enormemente por el espectáculo, porque era muy bonito", manifestó con profunda pena.

No obstante, tanto sus compañeros como el jurado quisieron animarla en una primera valoración y Pilar Rubio reconoció su valentía: "A lo mejor esta vez no ha salido bien, pero ese afán que tienes tú de superación y esas ganas de hacerlo bien y de sorprendernos, al final, en el largo recorrido, va a tener su recompensa".

"Gatillazo" en las puntuaciones

A pesar de haber sido apoyada y valorada tras su error, el jurado no pudo puntuar positivamente su reto y se llevó 4 escasos puntos. "Es normal, de lo contrario no se entendería. Ha sido un gatillazo en toda regla. El fallo ha sido mío, porque tengo dos defectos: uno es la impulsividad y el otro es que he desatado mucho los nervios con el primer disparo y lo tendría que haber controlado. No lo he hecho bien y me merezco ese resultado, incluso un cero. Aplaudo vuestra valoración y gracias por vuestra sinceridad", concluyó la navarra.