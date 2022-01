Marta Riesco y Antonio David Flores habrían roto su relación, según Diego Arrabal: "Se le ha ido de las manos"

Una de las noticias que más sorprendió a los espectadores de la pequeña pantalla tenía que ver con el "amor" que habría surgido entre Marta Riesco y Antonio David Flores. Desde aquel momento hemos vivido silencios prolongados, confirmaciones de convivencia y hasta una comparecencia de la periodista frente a cámara. Sin embargo, parece que su idilio no ha llegado a buen puerto, provocando una sorprendente ruptura.

Marta Riesco y Antonio David Flores

El encargado de pulsar el detonador de esta bomba metafórica fue Diego Arrabal desde su canal de YouTube. "Antonio David Flores y Marta Riesco han puesto fin a su noviazgo", confirmó sin saber muy bien cómo calificar esa relación. Asimismo, no quiso perder la oportunidad de criticar las formas en las que se están desarrollando los hechos: "Se está jugando con familias, con hijos, con cosas muy importantes de la vida", sentenció.

Los espacios que reservan parte de su escaleta a la crónica social no han dejado pasar de largo este asunto, contando incluso con la presencia de la propia Riesco desde 'El programa de Ana Rosa'. Allí mismo, confirmó estar muy "enamorada" del andaluz, prácticamente suplicando no ser tratada como un "personaje público". No obstante, parece que ese anhelo podría estar cada vez más cerca tras esta presunta separación, que habría sido ya comunicada al "círculo más cercano" de Antonio David Flores.

¿Qué ha ocurrido para llegar a este punto?

En palabras del propio Arrabal, al exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se le habría ido "de las manos su vida". Cabe destacar que Olga Moreno, su exmujer y defensora a ultranza, se puso en contra a buena parte del público y de la prensa por muchos de sus relatos que aludían a Rocío Carrasco, quien demostró sus palabras con pruebas desde la famosa docuserie. ¿Viviremos más capítulos de esta convulsa historia?