Por Diego López | |

El 23 de junio de 2023 no sólo marcó el final de una etapa para Telecinco. Fue también el inicio del ostracismo a un grupo de personajes que, hasta el día anterior, habían nutrido incontables horas de la parrilla del canal. De repente, hablar de María Patiño, Lydia Lozano o Belén Esteban estaba prohibido. Cortadas de reportajes de photocalls, ignoradas de cualquier noticia que les afectase y, si no había más remedio, referidas crípticamente si tenían algún tipo de relación con el tema tratado.

Desde entonces, este boicot ha ido relajándose a medida que la propia Telecinco ha ido tirando la toalla a la hora de hacer una programación "blanca" alejada del corazón. Un momento clave en esta transición fue el fracaso de 'La familia de la tele'. El final del programa de La 1 que recuperaba a parte de los colaboradores de 'Sálvame' supuso una desbandada para el grupo, ya irreversible.

Ya en ese momento algunos como Chelo García Cortés o Víctor Sandoval se desvincularon del grupo del programa, mientras que otros, como fue el caso de Lydia Lozano, optaron por regresar directamente a Telecinco. En septiembre del año pasado, Lozano fue recibida en la cadena de Mediaset como si no se hubiera ido o, mejor dicho, como si no la hubieran echado.

El equipo de 'Sálvame' se mantuvo casi todo unido en 'Ni que fuéramos Shhh'

Toda fanfarria y boato en un prime time, el de '¡De viernes!', para un regreso marcado por el llanto. A las dos semanas, es como si nunca se hubiera marchado de Mediaset. Ya por aquel entonces, un desmembrado grupo de supervivientes resistía en Ten con el nuevo ' No somos nadie ', donde María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros fueron de los pocos que siguieron unidos en el barco.

Pero esa unión duró poco y, marcada por unas audiencias irregulares, comenzó a desbandarse hasta su ruptura definitivamente. Belén Esteban nunca negó sus ganas de volver a la cadena que tantas alegrías le dio, sobre todo tras sus últimos traspiés, y así lo hacía público en cualquier entrevista en la que le preguntaran.

'¡De viernes!' retira el veto, ¿regreso a la vista?

Este viernes, la relación entre la vieja Telecinco y la nueva Telecinco se estrechó un poco más. A punto de cumplirse tres años del final de 'Sálvame', el canal retiró por fin el veto a Belén Esteban. No es que estuviera invitada al programa, es que al menos se podía hablar sobre ella con nombres y apellidos. Así lo hizo Ylenia Padilla, que reconoció su decepción con "la patrona" y confesó que había recibido una llamada suya pero que había optado por no responder.

Que esta mención con nombres y apellidos era un hecho planeado y validado por la dirección y no un simple traspiés de Ylenia quedó patente cuando José Antonio León, colaborador del programa, agradeció "que Belén Esteban esté hoy aquí en este pantalla, que creo que no está diciendo, pero hace tiempo que no estaba y yo agradezco que podamos hablar de Belén con naturalidad".

???? Belén Esteban sobre los rumores de su posible vuelta a Mediaset y responde sí volvería en #MenudoCuadro



"Sí volvería a Mediaset. Sí me llaman, me reuniré con ellos. He tenido una conversación con alguien de la cadena. Si me sentaría en De Viernes" pic.twitter.com/vNgu268aim — El Salvamista Cotilla ? (@elfrikidelatv_) April 10, 2026

Un paso más en la descongelación de las relaciones que hace una pregunta más que evidente: ¿Cuándo y cómo regresará Belén Esteban a Telecinco? Parece evidente que el reencuentro es inevitable. Por un lado, está claro que "la patrona" ya no es esa mina de audiencias que era antaño, sobre todo fuera del Universo Mediaset. Pero también es evidente que, con los datos actuales en mano, Telecinco no puede no permitirse probar cómo funcionaría un regreso.

Durante los últimos meses, Esteban ha tratado además de revitalizar su imagen, intentando esquivar polémicas y participando en talent shows más "blancos". Sin embargo, como concursante de 'Supervivientes' su participación es improbable debido a sus problemas de salud. ¿Una silla en '¡De viernes!', un puesto de concursante en un nuevo talent show o un fichaje en alguno de los magacines de la cadena?

Probablemente lo sepamos más pronto que tarde.