Belén Esteban se reconcilia con Telecinco: "Estoy muy agradecida después de todo el dolor que pasé"

Por Adrián López Carcelén |

Belén Esteban es historia de España. Aparecer más de veinte años de forma casi diaria en televisión ha provocado que la de Paracuellos haya decidido tomarse un año sabático. Alejada de los focos, la colaboradora reapareció en un photocall en el que ha respondido a todas las preguntas de la prensa. "Estoy muy feliz. Cuidando de mi marido, de mi madre, de mi hija, de mis amigos, pero sobre todo de mí", explicó.

La colaboradora confesó echar de menos a sus excompañeros y aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a su antigua cadena. "Yo estoy muy agradecida a 'Sálvame', muy agradecida a TEN, muy agradecida a 'Top Chef: dulces y famosos' y muy agradecida, ya después de todo el dolor que pasé, a Telecinco, la verdad. Porque es verdad que los mejores años de mi vida los pasé en Telecinco. Lo que pasa que es verdad que, bueno, pasan cosas. Pero bueno, en la vida hay que ser justo", expresó Belén Esteban a Europa Press.

Belén Esteban es concursante de 'Top Chef: dulces y famosos', que está actualmente en emisión en La 1

La televisiva habló sobre su posible vuelta a la pequeña pantalla, algo que negó por completo: "Por ahora no, estoy muy feliz". Una decisión de la que no se arrepiente, mal que le pese a su madre: "Ella quiere que siga en la tele, le encanta verme. Pero yo necesitaba un descanso".

Una nueva etapa alejada de las polémicas

Belén Esteban tomó además una decisión histórica y. "Yo creo que se lo merece ya, que llevamos muchos años juntos. Ya es hora, de verdad, ya tanto escondite no.y que tienen que estar conmigo", explicó la colaboradora.

El nombre de Belén Esteban está estrechamente ligado al de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La prensa lo sabe y por eso preguntó a la colaboradora sobre la participación del padre de su hija en la próxima temporada de 'Tu cara me suena'. "¿Cantará 'Toda, toda'? Seguro que lo hace bien. Yo me alegro, todo lo que sea trabajo me alegro", dijo la de San Blas.

María José Campanario es concursante de la actual temporada de 'El desafío'

Asimismo, Belén Esteban habló sobre la participación de la mujer del torero en 'El desafío', el programa de Antena 3: "Es verdad que yo soy más de '¡De viernes!' que de 'El desafío', pero es verdad que por TikTok te saltan muchas cosas y lo ves. Yo me alegro mucho de que ella esté contenta y feliz. Lo digo de corazón".

Con estas declaraciones, la televisiva entierra el hacha de guerra y pretende mantenerse lejos de cualquier polémica. "Estoy muy contenta, quiero que estemos todos bien. Él tiene su familia, Jesús con María José. Yo con mi marido Miguel, que para mí es mi apoyo de lo más. Yo estoy contenta. Creo que las cosas pasadas están pasadas. Ahora estoy de puta madre, soy superfeliz y quiero estar rodeada de la gente que me quiere. El resto me sobra", zanjó Belén Esteban.