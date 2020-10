Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2020

Este es el día que muchos de los compradores acérrimos estaban deseando que llegara: el Prime Day. Aunque en esta edición de 2020 ha escapado de julio para moverse a octubre, los descuentos y chollazos que nos presenta Amazon para sus clientes Prime siguen al pie del cañón. Amazon ha fijado los días 13 y 14 de octubre para poder disfrutar de sus ofertas que estarán vigentes durante las 24 horas del día, además de otras tantas ofertas flash a las que solo podrás acceder por un tiempo limitado.

Amazon Prime Day 2020

Si te estás preguntando qué puedes hacer para disfrutar de estas ventajas, la respuesta es muy sencilla. Necesitas suscribirte a Amazon y convertirte así en un cliente Prime. La suscripción es muy sencilla y la cuota es de 36 euros al año, un precio por el que podrás disfrutar de todas las ventajas que el gigante ofrece, como el envío gratis en 1 día, sus sonados descuentos o el acceso a la plataforma de Prime Video.

Las mejores ofertas del Prime Day

Ofertas flash

- Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 9 - Comprar: 69,99 euros

- Funda para portátiles de 13 pulgadas - Comprar: 17,56 euros

- Auriculares inalámbricos Cowin E7 - Comprar: 39,99 euros

- Altavoz bluetooth MIFA - Comprar: 18,99 euros

- Tableta gráfica XP-PEN Star 6 - Comprar: 69,99 euros

- Auriculares bluetooth Yarber - Comprar: 22,39 euros

Productos Apple

- Apple Pencil (2ª generación) - Comprar: 119,99 euros

- Apple Mouse Magic 2 - Comprar: 84,90 euros

- Magic Keyboard - Comprar: 112,99 euros

- Apple iPad Air de 10,5 pulgadas - Comprar: 479 euros

- iPhone XR de 128 GB - Comprar: 619,99 euros

- iPhone XR de 64 GB - Comprar: 559 euros

- iPhone 7 de 128 GB - Comprar: 349,99 euros

- Apple iPhone XS de 256 GB - Comprar: 749 euros

- Apple Watch Series 4 - Comprar: 419,99 euros

Smartphone

- Samsung Galaxy S20 - Comprar: 699 euros

- Samsung Galaxy M21 - Comprar: 179 euros

- Samsung Galaxy S10 Lite - Comprar: 419 euros

- Samsung Galaxy A51 5G - Comprar: 329 euros

- Samsung Galaxy Note 10 Lite - Comprar: 419 euros

- Samsung Galaxy M31 - Comprar: 219 euros

- Samsung Galaxy M51 - Comprar: 299 euros

- Samsung Galaxy S10+ - Comprar: 499 euros

- UMIDIGI S5 Pro - Comprar: 215,99 euros

- Xiaomi Redmi Note 9S - Comprar: 179,99 euros

- Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Comprar: 189,99 euros

Smart TV

- Smart TV Sharp de 32 pulgadas - Comprar: 173,99 euros

- Smart TV Hisense UHD de 50 pulgadas - Comprar: 399 euros

- Smart TV Hisense ULED de 65 pulgadas - Comprar: 879 euros

- Smart TV Sony KD de 49 pulgadas - Comprar: 589 euros

- Smart TV Sony KD de 55 pulgadas - Comprar: 666 euros

- Smart TV Sony KD de 65 pulgadas - Comprar: 999 euros

- Smart TV LG de 75 pulgadas - Comprar: 899 euros

- Smart TV Samsung The Frame de 43 pulgadas - Comprar: 669 euros

- Smart TV Samsung Crystal UHD - Comprar: 649 euros

Ordenadores y complementos

- Lenovo IdeaPad 3 - Comprar: 529,99 euros

- Huawei Matebook D14 - Comprar: 499,99 euros

- HP 14s - Comprar: 419,99 euros

- Acer Spire 7 - Comprar: 549,99 euros

- Acer Swift 3 - Comprar: 549,99 euros

- Medion Akoya - Comprar: 529,99 euros

- Microsoft Surface Pro 7 - Comprar: 769,99 euros

- LG Gram - Comprar: 1.119,99 euros

- Huawei Matebook 14 - Comprar: 1.099,99 euros

- Disco duro externo 6 TB - Comprar: 99,99 euros

- Disco duro externo 1 TB - Comprar: 143,99 euros

- Disco duro externo 2 TB - Comprar: 59,99 euros

Consolas y videojuegos

- Playstation 4 500 GB + 2 mandos - Comprar: 289,99 euros

- eFootball PES 2021 PS4 - Comprar: 20,90 euros

- Mario+Rabbids Kingdom Battle Nintendo Switch - Comprar: 19 euros

- Ghost of Tsushima PS4 - Comprar: 49,50 euros

- The Last of Us Parte II PS4 - Comprar: 46,90 euros

- Lego: Jurassic World Nintendo Switch - Comprar: 18,91 euros

Sonido

- Altavoz portátil Sony SRS-XB12 - Comprar: 35,90 euros

- Altavoz portátil Bose SoundLink Revolve - Comprar: 123,99 euros

- Altavoz portátil con micrófono Bang & Olufsen - Comprar: 140 euros

- Altavoz portátil Sharp GX-BT280 - Comprar: 41 euros

- Auriculares inalámbricos con micrófono HOMSCAM - Comprar: 19,48 euros

- Auriculares bluetooth Poweradd - Comprar: 13,99 euros

- Auriculares Tronsmart Onyx Ace - Comprar: 26,72 euros

- Auriculares Bose SoundLink II - Comprar: 125,99 euros

- Auriculares Sony WH - Comprar: 75 euros

- Auriculares Sony WH-H910N - Comprar: 185 euros

- Auriculares Beats Solo3 - Comprar: 139 euros

- Auriculares Beats Solo Pro - Comprar: 199 euros

- Auriculares Sennheiser HD 599 - Comprar: 99 euros

- Auriculares Panasonic RB - Comprar: 142,12 euros

Cámaras de fotografía y vídeo

- Cámara Nikon D610 - Comprar: 667,99 euros

- Cámara Panasonic Lumix Evil - Comprar: 423,99 euros

- Cámara Fujifilm X-T200 - Comprar: 568,99 euros

- Cámara Sony Alpha 7 II - Comprar: 789 euros

- Videocámara Sony HDR - Comprar: 289 euros

- Kit videocámara Sony 4K y grip para dedo - Comprar: 329 euros

- Videocámara Panasonic HC - Comprar: 687,20 euros

- Videocámara Sony FDR - Comprar: 799 euros