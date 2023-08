Las 25 series mejor valoradas (hasta ahora) en 2023

Las mejores series de 2023 en Metacritic

Puesto Serie Nota Dónde ver

25 'Servant' (Temporada 4) 82 Apple TV+

24 'I Think You Should Leave with Tim Robinson' (Temporada 3) 82 Netflix

23 'La Tierra según Philomena Cunk' 82 Netflix

22 'You' (Temporada 4B) 82 Netflix

21 'Star Trek: Picard' (Temporada 3) 83 Prime Video

20 'Una pequeña luz: Protegiendo a Anna Frank' 83 Disney+

19 'Juventud robada: Secta en el campus' 83 Disney+

18 'Última llamada: El asesino en serie de la Nueva York queer' 83 HBO Max

17 'Dark Winds' (Temporada 2) 84 AMC+ (Prox.)

16 'The Last of Us' 84 HBO Max

15 'Poker Face' 84 SkyShowtime (Septiembre)

14 'Lo que hacemos en las sombras' (Temporada 5) 85 HBO Max

13 'Bronca' 86 Netflix

12 'Soy Virgo' 86 Prime Video

11 'The Other Two' (Temporada 3) 86 No disponible

10 'Schmigadoon!' (Temporada 2) 87 Apple TV+

9 'Rain Dogs' 88 HBO Max

8 'Star Trek: Strange New Worlds' (Temporada 2) 88 SkyShowtime

7 'The Great' (Temporada 3) 88 MGM+

6 'Barry' (Temporada 4) 90 HBO Max

5 'Succession' (Temporada 4) 92 HBO Max

4 'The Bear' (Temporada 2) 92 Disney+ (16 de agosto)

3 'How to with John WIlson' (Temporada 3) 93 HBO Max

2 'Happy Valley' (Temporada 3) 93 Movistar Plus+