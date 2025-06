Melody y RTVE firman la paz por el Orgullo 2025: Este será su primer evento tras la polémica rueda de prensa

Por Redacción |

María Eizaguirre y Sergio Calderón junto a los rostros implicados en la programación especial del Orgullo 2025

Desde que Melody se clasificó en antepenúltima posición en el Festival de Eurovisión 2025 . En la rueda de prensa de bienvenida, el desencuentro se hizo evidente en un tenso acto con los medios, donde la sevillana arremetió contra el ente público. Sin embargo, la polémica no terminó ahí: la artista dio plantón a ' La revuelta ' en La 1, aunque sí acudió a ' El hormiguero ' para ofrecer su primera entrevista en Antena 3. En este contexto tan cargado de tensión,

Durante la presentación de la programación especial para el Orgullo 2025, la Corporación ha confirmado que Melody formará parte de la carroza de la cadena pública, al igual que hicieron los anteriores representantes. "Evidentemente, estará. Es la carroza de Eurovisión y del Benidorm Fest. Además, contará con muchos concursantes y rostros de la cadena. Así que va a ser una carroza muy especial y divertida", ha afirmado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Tal y como indican las bases del Benidorm Fest 2025, la representante de España en Eurovisión debe participar en algunas actividades organizadas por RTVE, siempre que se le solicite. Entre esos eventos se encuentra la carroza del Orgullo de Madrid, donde la cadena asumirá los gastos y abonará un caché, bajo las condiciones habituales. A pesar de ser un requisito contractual, Melody ha decidido, por voluntad propia, unirse a la celebración y reivindicación de la diversidad el próximo sábado 5 de julio de 2025.

Una diva no actúa gratis

Aunque la veremos durante la manifestación, Melody no tiene previsto actuar en los conciertos gratuitos, a diferencia de Chanel Terrero, Pastora Soler y otros artistas eurovisivos. "En su día, se le ofreció la posibilidad de subir al escenario y nos dijeron que no. Su participación en el MADO está confirmada, pero no en los escenarios principales en la vía pública. Esto no es algo que haya cambiado, desde el principio nosotros se lo planteamos y ella ya tenía compromisos privados previos a la final", ha explicado Alfonso Llopart, coordinador de artistas de Madrid Orgullo.

La carroza de RTVE para el Orgullo 2024

Pridevisión en Plaza de España

Más allá de la presencia de Melody, el Benidorm Fest y Eurovisión estarán muy ligados al Orgullo LGBTIQ+ de Madrid con la celebración de Pridevisión en Plaza de España. Una noche que rendirá homenaje al festival y la preselección que más ha unido a la comunidad, con una gala presentada por Gala Von Rich y Soraya Arnelas. El show contará con la participación de artistas provenientes del Benidorm Fest, como Charly Weinberg (Mantra), K!ngdom, y representantes internacionales como Adonxs (Chequia) y Kyle Alessandro (Noruega), sin olvidar el regreso de Soraya y una actuación sorpresa. Además, artistas como Edurne, Nebulossa o Johannes Pietsch, ganador de Eurovisión 2025, también estarán presentes en otros escenarios a lo largo de la semana, sumando más orgullo eurovisivo a la capital española.