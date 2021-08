El viernes 24 de julio, Telecinco celebró la esperada final de 'Supervivientes 2021', en la que Melyssa Pinto ocupó el tercer puesto tras ser eliminada frente a Olga Moreno, uno de sus grandes apoyos en gran parte de su estancia en Honduras, además de ganadora de la edición. Dos semanas después, la catalana ha podido pronunciarse sobre aquello que no le ha gustado en la actitud de Moreno tras concluir el realty, al igual que ha arrojado luz sobre su relación actual con Tom Brusse.

Olga Moreno, Lara Álvarez y Gianmarco arropan a Melyssa en la final de 'Supervivientes'

Aunque el robo de la crema de cacao por parte de la sevillana fue el tema "estrella" a la hora de abordar la relación entre Moreno y Pinto en la recta final de la edición, lo cierto es que las críticas iniciales de la ganadora de 'Supervivientes' a su compañera también han formado parte del concurso. En una entrevista a Lecturas, la catalana rememoró el enfrentamiento entre su hermana Lorena y Rocío Flores, donde la primera confesaba no confiar en Moreno por cómo había hablado de Pinto, a sus espaldas. "Me he partido la cara por Olga y lo seguiré haciendo, porque así lo siento. Es una realidad, le moleste a quien le moleste. Y no lo va a cambiar nadie", aseguraba por entonces Flores, al defender a la sevillana entre lágrimas, tras acusar a los presentes de que la "machaquéis desde fuera".

Pinto ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la actitud de la madrileña, momento en el que manifestó que "tanto Tom como mi hermana decían que Olga me criticó al principio del programa; por lo tanto, tenían razón, y la defensa de Rocío es inválida, porque es la verdad". Asimismo, la catalana también habló de la actitud de Moreno que le provoca cierto rechazo, a pesar de su buena relación durante su estancia en Honduras. "Si hay algo que no me gusta de Olga es que no reconozca sus errores", confesó Pinto, sobre su excompañera de concurso. "Soy muy empática y lo entiendo todo, pero a ella le ponían las imágenes y decía que no se acordaba", criticó la catalana, quien dejó claro que "si a mí ella me dice: 'mira, Melyssa, al principio no me caíste bien y hablé mal de ti, pero luego te he conocido y me pareces una tía de puta madre', pues le digo que muy bien y que no pasa nada".

"Se ha creado una relación casi fraternal"

Pinto también se ha pronunciado sobre la actual relación con su expareja, Tom Brusse, momento en el que señaló que "llevo un año queriendo desvincularme de ese trío", con Sandra Pica. "Lo que yo viví fue algo traumático y si lo recuerdo me pongo de mal humor, pero no porque haya un sentimiento", aseguró la catalana, al recordar su dolorosa participación en 'La isla de las tentaciones' junto al marroquí, tras lo cual recalcó que no se trataba de que sintiera "rencor" hacia Brusse, ni mucho menos que siguiera enamorada de él.

Asimismo, ante la ruptura de Brusse y Pica en pleno reality, Pinto aclaró que se acercó al primero porque "sabía por lo que estaba pasando y me daba pena". "En la isla te ves de una manera tan denigrante que nosotros nos tratamos como hermanos", explicó la influencer, que manifestó que "se ha creado una relación casi fraternal" entre ella y Brusse, con quien "nunca podría estar como pareja, porque le podría hacer la vida imposible". "O él a mí. A fecha de hoy ya no voy a volver a tropezar con la misma piedra. Estoy bien como estoy y nada más", zanjó la finalista de 'Supervivientes'.