Muere una concursante de 'Drag Race' durante la grabación del programa

Por Diego López | |

Luto y consternación en la familia de 'Drag Race' por la repentina muerte de una de sus concursantes. Misua, de 27 años, ha fallecido mientras dormía el pasado 2 de abril por causas que aún se desconocen. El suceso ha sido especialmente duro porque la drag queen formaba parte de la nueva temporada de 'Drag Rache Filipinas', que estaba grabando ese mismo día.

La productora de RuPaul, World of Wonder, ha emitido un comunicado en que anuncia el fallecimiento de la concursante, a la vez que anuncia que ha suspendido las grabaciones de la temporada.

"Misua aportaba luz, arte y alegría a todos a su alrededor, y la echaremos mucho de menos. Hemos pausado la producción de la nueva temporada para apoyar al elenco y al equipo del programa durante estos momentos tan difíciles. Nuestros sentimientos están con su familia, amigos, y todos los que la querían", reza la nota. "Estamos en contacto con su familia y pedimos privacidad durante estos momentos tan difíciles".

Misua, concursante de 'Drag Race' fallecida

Una tragedia más en la familia de 'Drag Race'

Misua era ely compaginaba sus shows drag con su trabajo como diseñador gráfico. La grabación de la cuarta temporada de 'Drag Race Filipinas' apenas acababa de comenzar, y el casting aún no se había hecho público.

La muerte de Misua es especialmente llamativa porque se produce durante la grabación del programa, aunque no es, desgraciadamente, la primera participante en perder la vida. Con un elenco tan amplio en tantos países y tantas ediciones, es relativamente normal que estos sucesos ocurran, y el universo 'Drag Race' ya ha tenido que despedirse de 10 participantes, todas ellas muy jóvenes.

La lista se compone por Sasha Davenport, Chi Chi DeVayne, Cherry Valentine, Bandit, Samatha Price, The Vivienne y Jiggly Caliente. Además, en lo que llevamos de año nos han dejado Coca Boom, Maxi Shield y, ahora, Misua.