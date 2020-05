Muere la madre de Makoke, a los 90 años de edad

No están siendo momentos fáciles para todos aquellos que están perdiendo a sus familiares y personas queridas y no se están pudiendo despedir de ellos al estar prohibidos los velatorios durante el estado de alarma y estar restringidos los desplazamientos. Por ello, al dolor de la pérdida se le suma el de no poder estar cerca de ellos para darles el último adiós.

Makoke

Una de las últimas personas que ha perdido a un familiar es Makoke. Según ha informado en directo el programa de Telecinco, 'Socialité', la madre de la colaboradora televisiva ha muerto a los 90 años de edad. Aunque la noticia se ha dado a conocer el sábado 2, el fallecimiento tuvo lugar la tarde del viernes 1 de mayo en Málaga.

La madre de la colaboradora de 'Viva la vida' no ha muerto por consecuencia del coronavirus sino que ha sido por causas naturales. Tal y como ha contado María Patiño, habría fallecido por causas naturales y además de forma repentina, pues según la presentadora, Makoke se ha mostrado muy tranquila en las redes sociales sin haber anunciado nada al respecto.

Víctor Sandoval también se despide de su madre

Tras haber superado el coronavirus pero con unas graves secuelas, el 2 de mayo ha fallecido la madre de Víctor Sandoval, dos meses después de haber enviudado. Así lo anunciaba el propio colaborador en las redes sociales: "Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. (...) Has tenido que morir para que descubra el dolor del alma, ese no tiene consuelo".