Mujeres en los concursos de televisión: una asignatura pendiente más allá de las azafatas

Por Almudena M. Lizana |

Si pensamos en un concurso clásico de televisión, la imagen que se genera en la cabeza de la mayoría es casi inmediata: un hombre trajeado, siendo la principal autoridad del programa; a su lado, una mujer sonriente, delgada, guapa, impecable, encargada de mostrar premios, girar letras o, simplemente, acompañar el espectáculo.

No es casualidad, es la herencia de un cliché sexista que sigue repitiéndose hoy en día. Durante años, la televisión ha encasillado a la mujer en un papel puramente visual, restándole identidad y voz, reduciéndola incluso a ser un elemento decorativo en estos formatos. En contraste, el hombre siempre ha ocupado un lugar más privilegiado, alzándose como el conductor y líder en los concursos de televisión.

Mayra Gómez Kemp fue la primera mujer en presentar un concurso en el prime time

Durante décadas, este patrón se ha repetido en infinidad de ocasiones, aunque es cierto que ha habido excepciones, como la de Mayra Gómez Kemp. La mítica presentadora se convirtió en una figura pionera de la televisión al ponerse al frente del 'Un, dos, tres... responda otra vez'. De hecho, Kemp fue la primera mujer en presentar un concurso de prime time no solo en España, sino en el mundo.

La figura de la azafata

Ella rompió un importante techo de cristal en el universo de los concursos de televisión, aunque como bien hemos dicho, su caso fue algo extraordinario. Al igual que el gran trabajo de Silvia Jato en ' Pasapalabra ' durante seis años. Pero, ya que como azafatas las mujeres no podían faltar.

En los concursos de televisión ha habido mucha representación femenina, sí. Pero casi siempre bajo el paraguas de la figura de la azafata sexy, con poca ropa y sin voz, tal y como ocurría en 'El gran juego de la oca' o en 'Si lo sé, no vengo' de Jordi Hurtado. A pesar de que este rol parece de otra época, lo cierto es que sigue estando vigente, y en varios espacios y cadenas.

Laura Moure acompaña a Jorge Fernández en 'La ruleta de la suerte' desde 2015

Como por ejemplo, 'La ruleta de la suerte', donde Paloma López estuvo desde 2006 hasta 2015, ayudando a destapar las letras de los paneles, tocando una pantalla que parece táctil, pero que no lo es. Tras su marcha, Laura Moure acompaña a Jorge Fernández hasta el día de hoy, con el mismo y anticuado papel, aunque con la sexualización bastante rebajada en comparación a la de los años 80 y 90. En Telecinco también se repite este patrón con la vuelta de 'El precio justo', en el que Carlos Sobera lleva la voz cantante y la modelo Tania Medina es la encargada de acompañarle en algunos juegos y dinámicas.

Y es que tal y como dijo Luján Argüelles en 'Al cielo con ella', a las mujeres "no se nos está permitido ser graciosas. Para los concursos necesitas o bien ser graciosa o bien tener autoridad y ninguna de esas dos cosas corresponden con el género femenino, pues entonces por eso no estamos". La presentadora de televisión recordaba entonces cómo de complicada fue su llegada a 'Password', indicando que no la eligieron ya que estaba pensando "para que fuera un tipo", pero el directivo Daniel Gavela apostó por ella a pesar de que parte del equipo estaba en contra porque con ella tendrían que maquillar y vestir a una mujer a diario, algo más trabajoso que acicalar a un hombre para la televisión, cosa que se resuelve con un traje.

Excepciones y cambios

Actualmente, nos encontramos con dos formatos que sí han apostado por contar con presentadoras mujeres, como es el caso de 'The Floor' con Chenoa. En su salto a La 1, el entretenido concurso cambió también de presentador y fichó a la cantante para ser la conductora del formato coproducido por RTVE y Satisfaction Iberia y promediando un buen 12,3% con 1.072.000 espectadores en su primera temporada en la pública.

Chenoa pasó a ser la presentadora de 'The Floor' en su salto a La 1

Otra mujer que va a ocupar un nuevo hueco en el prime time televisivo es Patricia Conde, que recoge el testigo de Juanra Bonet tras su salto a Telecinco, encargándose así del concurso 'Juego de pelotas'. Esta apuesta de Antena 3 en esta producción en colaboración con Warner Bros. ITVP España amplía la presencia femenina en las noches, otra asignatura pendiente de la televisión actual.

No como primera opción

La situación de contar con una mujer a partir de la segunda temporada de los concursos, como ha ocurrido con Patricia Conde y 'Juego de pelotas', no es algo nuevo. En '¡Ahora caigo!' se fichó a Silvia Abril como presentadora sustituta de Arturo Valls en 2019. En 2012, laSexta recuperó '¿Quién quiere ser millonario?' con Nuria Roca al frente, aunque en sus primeras temporadas fueron hombres quienes se encargaron de presentarlo (Carlos Sobera y Antonio Garrido).

El curioso caso de 'El rival más débil'

Hay un concurso de televisión que ha estado presentado siempre por mujeres en España: 'El rival más débil'. El formato, adaptación del británico 'The Weakest Link', se diseñó desde el principio alrededor de una presentadora con un carácter frío, sarcástico y dominante, basándose en Anne Robinson, la conductora original del programa en Reino Unido.

Su actitud severa y sus comentarios irónicos y punzantes hacia los concursantes se volvieron parte esencial del espectáculo, hasta el punto de que muchas versiones internacionales, como la española, decidieron mantener ese mismo tipo de personaje para conservar la identidad del formato, tal y como se podía observar con Nuria González, Karmele Aranburu y Luján Argüelles, las tres presentadoras del concurso en sus diferentes etapas en España.

Luján Argüelles se puso al frente del regreso de 'El rival más débil' en Telecinco

El característico estilo de las presentadoras de 'El rival más débil' ha generado interpretaciones muy distintas. Por una parte, algunas críticas señalan que el hecho de que el humor del programa se base en lo chocante que resulta ver a una mujer comportándose de forma autoritaria y faltona puede interpretarse como un estereotipo machista. Por otra, se ha defendido que el concurso funciona precisamente por la inversión de ese estereotipo, al situar a una mujer en una posición de poder absoluto en un plató de televisión.

Cuestión de volver a confiar

Figuras como Chenoa, Paula Vázquez y Silvia Jato han denunciado ya en otras ocasiones la escasez de presentadoras al frente de concursos televisivos, y este 8 de marzo, en pleno Día Internacional de la Mujer, la televisión tiene también la oportunidad, y la responsabilidad, de mirarse al espejo, revisarse y volver a confiar en las mujeres como presentadoras de estos formatos.

Porque estos espacios en la pequeña pantalla también pueden ser una herramienta para cuestionar los roles que durante décadas parecían inamovibles. Romper con la figura de la mujer como simple acompañante y apostar por presentadoras con voz, autoridad y personalidad no debería ser una excepción. No se trata de cumplir cupos, sino de dar oportunidades y confiar en el talento femenino también en formatos históricamente dominados por hombres.