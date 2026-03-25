Por Adrián López Carcelén |

Netflix ha comenzado el rodaje de 'La acusación', su nueva apuesta por la ficción española. Producida por DLO Producciones, compañía que ya ha realizado otros proyectos para la plataforma de streaming como 'El jardinero' o 'Ni una más', la serie contará con Yon González, Emma Suárez, Maggie Civantos, Luis Bermejo y Diana Gómez como protagonistas.

La miniserie, compuesta por ocho capítulos, ha sido creada y escrita por Miguel Sáez Carral, responsable precisamente de proyectos como 'Ni una más' o 'El jardinero'. Luis Moya y Almudena Ocaña completan el equipo de guionistas. La trama se desarrollará en la ciudad de Santander, aunque se rodará tanto en localizaciones de Cantabria como de Madrid.

Miguel Sáez Carral es el creador de 'La acusación'

Max Sampietro, Laia Manzanares y David Castillo completan un reparto que será dirigido por Eduardo Chapero-Jackson, Ana Vázquez y Rafa Montesinos. La producción apunta maneras a convertirse en un imprescindible para los amantes del thriller, con un contexto realista y envolvente.

Así es 'La acusación'

'La acusación' ya ha comenzado su rodaje

. Un clan familiar perteneciente a la burguesía acomodada, integrados en su ciudad y que goza del respeto de la buena sociedad. Sin embargo, esta fachada perfecta se cae a trozos cuando Jaime, el hijo modélico,

La familia se desmorona ante la presión mediática y el aislamiento social. Mina, la prima y abogada penalista de Jaime, decide hacerse cargo de su defensa mientras se despliega la condena de la opinión pública. A lo largo del proceso judicial, los Sellés se verán obligados a destapar su pasado para averiguar si Jaime es realmente culpable.