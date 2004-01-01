Netflix prende 'El fuego de la venganza' en el tráiler de su nueva serie de acción

Netflix |

Netflix ha lanzado el tráiler de su nueva serie de acción, 'El fuego de la venganza', que adapta la saga de novelas firmada por A. J. Quinnell. Al frente del elenco se encuentra Yahya Abdul-Mateen II, quien se alzó con el Emmy en 2020 por su rol en 'Watchmen' y también ha destacado en otros títulos como 'Aquaman y el reino perdido', 'Matrix Resurrections', 'The Get Down' o la reciente 'Wonder Man'.

En esta ocasión, interpreta a John Creasy, un soldado de las Fuerzas Especiales que se labró una reputación en el mundillo de los mercenarios por ser un aguerrido luchador, capaz de sobrevivir a las situaciones más extremas. Sin embargo, tras aquellas inclementes experiencias, el protagonista sufre un severo trastorno de estrés postraumático que le empuja a darle un giro a su vida, aunque no podrá evitar volver a sumirse en el fuego del conflicto.

Billie Boullet, Alice Braga, Scoot McNairy y Bobby Cannavale completan el elenco principal de la serie dirigida por Steven Caple Jr. ('Transformers: El despertar de las bestias'). Por su parte, Kyle Killen ('Halo', 'Mind Games') es el creador y showrunner de 'El fuego de la venganza', cuyo estreno tendrá lugar el 30 de abril de la mano de Netflix.