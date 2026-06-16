Netflix renueva 'Las cuatro estaciones' por una tercera temporada

Por Diego López |

Netflix ha anunciado este lunes la renovación de la serie 'Las cuatro estaciones' por una tercera temporada, convirtiéndose así en uno de los pocos originales de Netflix recientes que consigue superar esta barrera.

Según la plataforma, la serie creada por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield ha acumulado 24,4 millones de horas visualizadas en las dos primeras semanas tras su estreno, elevando además los datos de la primera temporada, que ha regresado al top 10 en Estados Unidos.

La serie es una adaptación de la película homónima de 1981 y sigue a un grupo de tres parejas de amigos a lo largo de cuatro encuentros anuales, uno en cada estación. En el caso de la serie de Netflix, cada temporada tiene ocho episodios, dos por estación.

'Motel pintoresco' de 'Las cuatro estaciones'

"Estamos encantados de volver con una tercera temporada de la serie", ha declarado Fey y sus co-creadores: "Gracias a todos los que lo vieron. ¡Gente de mediana edad, vamos con todo!". La vicepresidenta de comedia de Netflix, Tracey Pakosta, ha asegurado que "El público se ha enamorado de estos personajes y la electrizante química de este legendario elenco. Estamos entusiasmados de volver de vacaciones para una tercera temporada".

Vuelve el elenco de siempre más David Tennant

La plataforma ha confirmado que todo el elenco de la serie volverá en la tercera temporada. Además de creadora, la propia Tina Fey es una de las protagonistas interpretando a Kate, la pareja de Jack, al que da vida Will Forte. La segunda pareja de la serie está interpretada por Colman Domingo y Marco Calvani. Domingo debutó como director haciéndose cargo de uno de los capítulos de esta segunda temporada.

La tercera pareja estaba interpretada por Kerri Kenney y Steve Carell, que daban vida a Anne y Nick. Durante la primera temporada, Nick le pide el divorcio a Anne, y comienza un romance con Ginny, interpretada por Erika Henningsen. Al final de la primera temporada, Nick muere en un accidente de coche, y a la vez descubrimos que Ginny está embarazada.

Durante la segunda temporada, son Ginny y Anne la que forman una extraña pareja cuidando al bebé de Nick. Al final de esta segunda tanda de capítulos, Anne decide que es hora de olvidarse de Nick y retomar las riendas de su vida recorriendo Italia por su cuenta. Es entonces cuando aparece Gianpiero, interpretado por David Tennant, pocos segundos antes del final de la temporada. Como era de esperar, Tennant será uno de los personajes que volverá en la segunda temporada de la serie.

Esta segunda temporada de 'Las cuatro estaciones' ha sido mucho más viajera que la primera, rodando en Trento, Italia, además de Poughkeepsie, en Nueva York, y en Jersey Shore, en Nueva Jersey.