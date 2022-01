El mítico clan Jurado no ha dejado de estar en la primera línea mediática desde la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Todas y cada una de las informaciones que llegan a las redacciones de los formatos de Telecinco se convierten en noticia; de hecho, lo último en darse a conocer tiene que ver con Montealto. La que fuera residencia habitual de Rocío Jurado en La Moraleja (Madrid) está okupada, con un aspecto que "nada tiene que ver con el que lucía" décadas atrás.

Exteriores de Montealto, en enero de 2022

Durante la tarde del miércoles 19 de enero, Eva Piña bajó de la redacción de 'Sálvame' hasta el plató para revelar una noticia que dejó perplejos a los colaboradores: "Hay una persona que, supuestamente, está okupando la vivienda", aseveró. Tal fue el revuelo que causó el asunto que todos los tertulianos se acercaron a la entrada del estudio donde se encontraba la trabajadora. "Esta persona es el comprador original de la casa en el año 2008", prosiguió narrando.

No obstante, el formato de La fábrica de la tele se apresuró a describir el perfil de los habitantes de Montealto: "Es una familia de empresarios a los que, como a tantísima gente en este país, les ha ido mal y se han arruinado", sentenció. Lo que más llegó a asombrarles fue la cuantía a la que ascendía la deuda, superando "los dos millones de euros de impago".

María Patiño fue una de las que no tardó en aludir al estado "semiabandonado" del que fuera el hogar de Rocío Jurado y su familia. Sin embargo, Eva Piña se apresuró a desmentir esas declaraciones, comentando que el equipo de investigación de 'Sálvame naranja' había podido hablar con una vecina que estaría al tanto de todo: "Nos dicen que paga al jardinero y que la casa está perfectamente cuidada". Asimismo, los suministros no habrían sido cortados.

Gloria Camila se queda "alucinando"

Al término del formato vespertino, llegó el turno de que 'Ya son las ocho' saludase a los espectadores de Telecinco. Desde allí, Gloria Camila Ortega, sonriente, reaccionó a todo este asunto: "Me he quedado alucinando. [...] No sabía que estaba tan estropeada", comunicó. Minutos después, le urgía el argumentar por qué ningún miembro de la familia había intentado adquirir el inmueble.

La exconcursante de 'Supervivientes 2019' remarcó que Rocío Jurado estipuló en su testamento que la casa debía "venderse a los dos años" y que ninguno de ellos "tenía derecho comprarla". Ante la insistencia de sus compañeros de mesa, quiso hacer una defensa marcada por las suposiciones: "Nadie va a faltar a lo que mi madre quiso en su día", finalizó.