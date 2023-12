Por Daniel Parra |

El viernes 29 de diciembre, Netflix estrenará 'Berlín'. Para promocionar el spin-off de 'La Casa de Papel', su protagonistas, Pedro Alonso y Begoña Vargas, acudieron como invitados a 'El hormiguero'. En la entrevista, los actores dieron más detalles sobre la ficción y Alonso aclaró que es "otra serie" distinta a su predecesora, más "comedia romántica". Tras la conversación con Pablo Motos, llegó el turno de las hormigas, Trancas y Barrancas, que jugaron con los invitados a "Yo x ti, tú x mí".

Begoña Vargas y Pedro Alonso junto a Pablo Motos en 'El hormiguero'

. El vigués acertó que a su compañera le gusta el olor a goma de borrar, que le vendió unos parches de ropa a Leiva y que tiene premoniciones en sueños. En un momento dado, las hormigas le preguntaron a la actriz sobre qué le pasó a Alonso cuando era pequeño y estuvo a punto de morir.. El actor recordó que pensó en colar el balón en el hueco del ascensor, que en ese entonces no tenía puertas.

"La pelota se metió. Instantáneamente dije yo: 'La bronca que me van a echar'", contó Alonso, que metió los dos brazos para coger el balón, quedándose atrapado: "Cuando estaba a punto de... Se paró el ascensor, saqué el brazo derecho, pero el otro no lograba salir". El actor desveló que pensó en gritar "auxilio" porque lo había visto en los dibujos animados. "Apareció mi abuela, todo el edificio, mi hermano mayor bajó por las escaleras desde un octavo, y entonces venía mi hermano mellizo, que se había quedado en la plaza, y llamó pero no iba el ascensor, y mi hermano fue el que me abrió la puerta", dijo Alonso. "Un cuadro, estuve a punto de palmarla", concluyó, dejando atónitos a Motos, a Vargas y a las hormigas.

"Lo que me ha pasado da para una novela"

En la entrevista, Pablo Motos preguntó a Pedro Alonso sobre si le ha cambiado mucho la vida cotidiana por el éxito tras 'La Casa de Papel'. El actor se sinceró: "Desde luego a mí me ha movido el barco significativamente". "Yo escribo mucha no ficción de todo lo que me pasa, y lo que he escrito de todo lo que me ha pasado y de lo que le ha pasado a la gente de alrededor da para una novela, sí. Pero lo voy a titular cuando no esté por aquí porque hay movimientos muy perturbadores a veces", confesó el intérprete. Por su parte, Begoña Vargas dijo que se centra "en el hoy" y no en pensar en el futuro, porque "le genera ansiedad".