Un periodista de ESPN confunde a Zendaya con Dua Lipa y llama "Harry Potter" a Tom Holland

El lunes 29 de noviembre de 2021 tuvo lugar en el Théatre du Chatelet de París la celebración de la gala del Balón de Oro y, como suele ser habitual en cada edición, estuvo cargada de anécdotas y momentos que rozaron el surrealismo. Una de las situaciones más comentadas en las redes sociales tuvo como protagonista a la cadena de televisión ESPN. A la llegada a la alfombra roja de Zendaya y Tom Holland, invitados de honor al evento, uno de los periodistas argentinos que conducía la retransmisión, Christian Martin, cometía una viral confusión al sufrir un lapsus con sus identidades.

Tom Holland y Zendaya, en la gala del Balón de Oro 2021

"Dua Lipa es, no sé quien es", decía mientras las cámaras enfocaban a la actriz estadounidense, sonriente y con una actitud afín hacia los presentes. "Es una cantante inglesa", añadía otro de los comentaristas. Asimismo, Martin realizaba un apunte sarcástico al ver aparecer a Holland: "Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter, no sé quién es", añadía entre risas. Como era de esperar, los usuarios de Twitter no tardaban en hacerse eco de lo ocurrido: "¿Cómo que confundieron a Zendaya con Dua Lipa y a Tom Holland con Harry Potter? Ayuda", comentaba uno de los tuiteros.

A raíz de esta publicación, se formaba un debate entre aquellos que pensaban que se trataba de un error real del periodista y los que creían que era meditado en clave de "humor negro y ácido". Sea como fuere, los internautas no eran los únicos sorprendidos por lo acontecido, ya que un reportero de 'El Chiringuito de Jugones' trasladado a la ciudad parisina comentaba el error con los propios medios de ESPN, sin ser consciente de que los micros estaban abiertos y ellos continuaban en directo.

COMO QUE CONFUNDIERON A ZENDAYA CON DUA LIPA???????? JASJAJAJAJAJAJAJA Y A TOM HOLLAND CON HARRY POTTER ???? AYUDAAA pic.twitter.com/pabuFdkrQG — RS???? TIENE BOLETAS PARA NWH (@hllandlipa_rs) November 29, 2021

Pulla al reportero español

Este hecho provocaba que Christian Martin le dedicara unas comentadas palabras: "Le estamos explicando al amigo de 'El Chiringuito' cómo funciona la industria de la televisión. (...) Casi se le para el corazón al colega español porque llegó el bus del Barcelona. La prensa española, con el corazón semiparado", aseveraba con la música de "Harry Potter" sonando de fondo, al mismo tiempo que el compañero de Martin confirmaba que el actor que estaba sobre la alfombra roja era Tom Holland. No hay que olvidar que el británico tiene pendiente de estreno junto a Zendaya la cinta "Spider-Man: No Way Home", que llegará a nuestras salas el próximo 16 de diciembre.