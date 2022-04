Pipi Estrada recuerda sus mayores conflictos con Terelu en el 'Deluxe': "Me llamó hijo de..."

El regreso de Pipi Estrada a Mediaset ha sido uno de los ejes centrales de 'Viernes deluxe' en la noche del 29 de abril. Un par de días antes, el periodista deportivo se convertía en una de las nuevas caras de 'Sálvame', generando así un conflicto con su expareja y nueva compañera, Terelu Campos. Ante esta tensa situación, el colaborador de 'El Chiringuito de Jugones' se ha sometido al polígrafo, y la hija de María Teresa Campos ha sido uno de los temas recurrentes.

Pipi Estrada en 'Viernes deluxe'

Como invitado estrella de la noche, Estrada se sometía tanto a las preguntas revisadas por Conchita como a las opiniones de los tertulianos, entre quienes se encontraba Carmen Borrego. Antes de desvelar si había mentido o dicho la verdad ante cada interrogante, Kike Calleja ya le acusaba de ser "el hombre que más le ha faltado el respeto" a Terelu en su vida, dejando clara la postura del otro lado del plató.

Después, Estrada procedió a defender su postura con respecto a diversas cuestiones. Entre las más discutidas estuvo la relativa al "cariño" que pudo haber entre él y Ana Obregón, que habría supuesto una fisura en la relación del periodista con Campos. "Hubo un error de interpretación de Terelu", afirmaba Estrada. "Me insultó. Me dijo hijo de las cuatro letras, pero en el fragor lo entiendo", añadía, rememorando el tremendo enfado de Terelu.

Problemas en el baño

Otro punto de conflicto entre ambos fue una pelea que se produjo cuando Estrada no levantó del todo la tapa del retrete, lo cual provocó que ella le echara de casa, como ratificó Conchita. Tras narrar esa "escena de película", como la describió María Patiño, Estrada reconoció que le llegó a echar al menos en diez ocasiones y, después, salió a colación un tema mucho más controvertido: su despido de Onda Cero.

Pasando a un tono más serio, Estrada dejaba claro que era "una suposición" suya que Terelu había estado detrás de ese despido. "No puedo acusar, pero me baso en que Terelu me deja en febrero y a mí me despiden de Onda Cero en marzo. El presidente era muy amigo de María Teresa, Terelu y Carmen", recapitulaba, añadiendo el comentario que más le dolió: "Fui a que me diera una explicación profesional y me respondió con algo personal, una grosería. Me dice, '¿Qué problema tienes tú con lo que follas?'".

Veinte días después recibió la carta de despido y, al mismo tiempo, una llamada para concursar en 'Supervivientes': "A partir de ahí, mi vida cambia". E inmediatamente después de argumentar todo lo anterior, llegaba una pregunta esperada: ¿estás obsesionado con Terelu Campos? A lo que Estrada contestaba negativamente, pero el polígrafo le llevaba la contraria a pesar de su rotundo "seguro que no".