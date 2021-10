La ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno sigue en el punto de mira. La supuesta "relación especial" entre el excolaborador y la reportera de 'El programa de Ana Rosa', Marta Riesco, habría sido el detonante principal de la separación de la pareja. Sin embargo, muchos apuntan que el origen de la crisis entre ambos viene de mucho antes. Gianmarco Onestini, examigo de la pareja, ha acudido al plató de 'Sálvame' para revelar algunos detalles que aún se desconocían del matrimonio.

Gianmarco en 'Sálvame'

La tarde del 27 de octubre de 2021, el italiano visitó el cortijo de Jorge Javier Vázquez donde aseguró que, tras su paso por 'Gran Hermano VIP 7' donde compartió casa con el ex de Rocío Carrasco, el malagueño le confesó que la relación con su mujer "no iba tan bien porque no había mucha pasión entre ellos". El ex de Adara Molinero continuó aseverando que durante la cuarentena previa a 'Supervivientes 2021', donde en esta ocasión coincidió con Olga Moreno, esta le confirmó que "estaba sufriendo mucho con su relación con Antonio David Flores porque siempre estaba viviendo lejos de casa".

Además, el hermano de Luca Onestini afirmó que Moreno no saludó a su marido tras proclamarse ganadora del reality de supervivencia. Posteriormente, el italiano le preguntó a la sevillana por lo que había pasado volviendo al hotel en el coche de producción ya que le había parecido "raro". Ella le respondió que "no se había enterado de que estaba en la furgoneta", algo que levantó las sospechas de Onestini, quien confirmaba en ese momento que la relación "ya iba mal".

¿El origen de la ruptura?

Esa misma tarde, Kiko Hernández se subía al famoso púlpito, donde aseguraba haber hablado con un familiar directo de Antonio David Flores. Según esta persona, el matrimonio no vive junto y está separado desde que "Olga abandonó 'Supervivientes'". Además, el colaborador aseveraba que el ex guardia civil le habría pedido a Moreno que no contara nada acerca de la ruptura y que esta habría aceptado tal petición, pero que "no iba a confirmar que están juntos", algo que este también le habría solicitado.