Rami Malek será Buster Keaton en la miniserie que prepara Matt Reeves ("The Batman")

Por Alejandro Rodera |

Rami Malek se ha asegurado un papel muy jugoso para regresar al mundo de las series. Tras el éxito que supuso 'Mr. Robot', que sirvió para dar un enorme empujón a su carrera, el actor se ha centrado en expandir su carrera cinematográfica con títulos tan potentes como "Sin tiempo para morir" o "Ámsterdam", así como "Bohemian Rhapsody", que le valió un Oscar por su interpretación de Freddie Mercury. Con esas experiencias a sus espaldas, Malek volverá a dar vida a un icono, aunque esta vez del séptimo arte.

Buster Keaton y Rami Malek

Como adelanta Deadline,en una miniserie que está siendo, el cineasta detrás de " The Batman " o " La guerra del planeta de los simios ", que recientemente ha participado en proyectos televisivos como ' Away ', ' Ordinary Joe ' o ' Tales from the Loop '. Reeves está implicado a través de su propia compañía, 6th & Idaho Productions, que, por lo que al frente de la potencial ficción también se encuentra Warner Bros. Television.

Por el momento, la serie aún no ha sido comprada por ninguna plataforma o cadena, pero ya está siendo presentado para asegurarse un hogar. De hecho, todavía no cuenta con un guionista principal, aunque los productores ya están negociando con Ted Cohen ('Friends', 'Succession') para coger las riendas. Por su parte, se prevé que Reeves también se implique como director, mientras que David Weddle ('The Strain', 'Para toda la humanidad'), todo un veterano televisivo, es otro de los productores ejecutivos.

Estrella muda

La miniserie tomará como referencia la biografía "Buster Keaton: A Filmmaker's Life", escrita por James Curtis, cuyos derechos están en proceso de ser adquiridos por los productores. Por tanto, cabe esperar que el proyecto, si llega a materializarse, indague tanto en la vida como en la obra de una de las primeras grandes estrellas del mundo del cine. Nacido a finales del siglo XIX, Keaton se convirtió en icono del cine mudo con cintas como "El maquinista de La General" o "El moderno Sherlock Holmes" gracias a su capacidad para sacar el máximo provecho posible a sus expresiones físicas. Más adelante, también intervino en "El crepúsculo de los dioses" o "Candilejas", aunque su etapa de culto fue la silente.