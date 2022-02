El 2 de febrero de 2022, en la última rueda de prensa que dio María Eizaguirre sobre el Benidorm Fest 2022, pudimos descubrir el desglose de las votaciones de la preselección española para el Festival de Eurovisión 2022, resolviendo la curiosidad de saber qué puntuaciones había dado de forma individual el jurado profesional. Los datos indicaron que uno de ellos había votado a Tanxugueiras con 2 puntos mientras que dio 4 puntos a Gonzalo Hermida, quien no pudo actuar en directo debido a su positivo en covid-19.

Rayden, Tanxugueiras y Gonzalo Hermida

Esto creó una polémica bastante grande ya que se creó el debate de si era justo puntuar peor a una actuación en directo que a un videoclip. Durante la noche del 9 de febrero de 2022, Rayden protagonizó una charla en los espacios de Twitter con Xavi Martínez, donde dio su contundente opinión respecto a este tema. "En la final se valoró más un videoclip que una propuesta en directo, eso me pareció, y no voy a soltar mierda por el jurado, pero me pareció una falta de profesionalidad a quién haya votado menos a una actuación en directo que a un videoclip sabiendo que era voz en vivo", decía el cantante de "Calle de la llorería".

"Me parece una falta de educación y esto sí que lo voy a decir porque, lo siento por Gonzalo, evidentemente, que es encima mi amigo, pero creo que nosotros que tuvimos que aguantar horas en el camerino, con frío, con todo tipo de presión... Que se puntúe peor a Tanxugueiras que a un videoclip... Me parece que hay un ademán de algo que no sé qué es", añadía Rayden en su charla, mostrándose muy tajante con su opinión respecto al tema, a pesar incluso de su relación con Gonzalo Hermida.

Desafortunado

"Cada uno puede tener su criterio, pero hay cosas que me parecen impepinables, como es esto, que unas personas que están luchando una puesta en escena cada vez mejor, e incluso cambiar toda la realización de las cámaras y que no haya premio por alguien del jurado me parece desafortunado. Es lo único que me pareció desafortunado", sentenciaba el artista, volviendo a dejar clara su postura al respecto.