El reencuentro de varias generaciones de 'Power Rangers' durante el confinamiento

La fiebre nostálgica nos ha invadido durante la crisis del coronavirus. El confinamiento ha provocado que se produzcan numerosas reuniones virtales de rostros televisivos. Del reencuentro del reparto de 'Camera café', 'Parks and Recreation' o 'El principe de Bel Air' a los concursantes de 'OT 2006', 'Popstars, todo por un sueño' o 'Maestros de la costura'. Nadie puede resistirse a esta moda.

Episodio especial de 'Power Rangers'

Los últimos en apuntarse a esta tendencia son los protagonistas de la saga 'Power Rangers'. Gracias al youtuber Chris Cantada, diferentes generaciones de los superhéroes de Angel Grove se han unido para hacer el #FightChallenge, que ya han hecho otras estrellas como Cameron Diaz, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Drew Barrymore o Halle Berry.

En este vídeo podemos ver cómo se pegan entre ellos algunos de los actores de diferentes generaciones de la franquicia de Haim Saban: Jason Faunt, Nakia Burrise, Catherine Sutherland, Jacqueline Scislowski, Kristina Ho, Peter Sudarso, Yoshi Sudarso, Mike Chat, Brennan Mejia, Colby Strong, Liana Ramirez, Jazz Baduwalia, Christopher Khayman Lee y Walter Jones, el mítico Zack Taylor de 'Mighty Morphin Power Rangers'.

Un ranger trans en el nuevo reboot

La popular saga de superhéroes podría regresar a la gran pantalla tras el fallido reboot de 2017. Paramount está trabajando en un nuevo reinicio de 'Power Rangers' que podría dirigir Jonathan Entwistle, el creador de 'The End of the F***ing World' y 'Esta mierda me supera'. Según informa la web We Got This Covered, el estudio está interesado en contar con un personaje trans y el Red Ranger podría ser una mujer.