A pesar de no ser líder de audiencia, la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes' se ha visto envuelta en un gran revuelo muy comentado en Twitter. Los amantes de la serie veían cómo dos de los personajes, Rosario Montes y Juan David Reyes, iban a tener relaciones, algo que no les sorprendió debido a sus continuos acercamientos durante la trama. Sin embargo, esto no ocurrió de la mejor manera.

Juan David Reyes y Rosario Montes en el Bar Alcalá en 'Pasión de gavilanes'

Rosario cantó en la inauguración del nuevo Bar Alcalá, donde la gente se agolpó para disfrutar del estreno. No obstante, ella no podía parar de pensar en su amor, que no estaba presente en ese momento. Al día siguiente, el gavilán acudió al nuevo bar, donde Rosario lo intentó seducir con sus temas.

La fiesta continuó, pero él bebió tanto que ella le tuvo que llevar a su casa, donde comenzó toda la polémica. Juan David apareció tumbado en la cama mientras dormía, rodeado de pétalos. Sin embargo, en la escena posterior ya no llevaba puesta la camiseta y su postura había cambiado. Rosario acercó un pañuelo de tela a su cara, lo que provocó que se despertara, aunque se mostraba desorientado y con la visión desenfocada debido al alcohol.

Juan David se levantó y pidió llamar a su familia para volver a casa, a lo que recibió la negativa de Rosario. Tras varios rechazos en los que se negó a acercarse a la mujer, ella le empujó a la cama y lo besó, mientras que él dejó de oponer resistencia y acabó cediendo ante la intérprete de "Fiera inquieta". Sin embargo, Telecinco decidió evitar las críticas que esto podía suponer en redes sociales y en Twitter recortó la escena para que se viera a partir del momento en el que ambos comenzaron a besarse.

Juan David se encuentra mal y quiere irse, pero no Rosarito hace hasta lo imposible. Yo a esto lo llamo abuso sexual... #PasionDeGavilanes2 #PasiónEnElBarAlcalá — Je?ny de ?a fuente ???? (@JennyDelafuente) March 9, 2022

Yo estaba toda emocionada cuando Juan David y Rosario empezaron con el tonteo creyendo que sería una historia romántica y hoy me lo han jodío to #PasionEnElBarAlcala — Laura???????? (@Lauritta_8) March 10, 2022

Lo de Rosario con Juan David se llama ABUSO #PasiónEnElBarAlcalá — Natalia Hale?????? (@nataliahoechlin) March 9, 2022

Por favor qué al final Rosario abusó de Juan David estando drogado :_ Necesito saber cómo continúa la trama. #PasiónEnElBarAlcalá — ?????dr?? ???rı???????? (@Andr3sMau) March 9, 2022

Rosario abusa de Juan David y nos lo venden como historia de amor enserio? se les fue #PasiónEnElBarAlcalá — zoë (@zoemiyy_) March 9, 2022

A muchas nos ha podido el momento "romantic" y ansioso de querer ver a Rosario y Juan David juntos. Pero no ha sido una escena bonita, estaba drogado. #NoEsNo también en estos casos. #PasiónEnElBarAlcalá #PasiónDeGavilanes2 — Valeria???? (@valeriis_93) March 10, 2022

El revuelo de la comunidad de seguidores

Twitter se llenó de quejas sobre cómo esto pudo ser aceptado por Telemundo. Los espectadores no toleraron aquello que se estaba viendo en pantalla y no dudaron en tacharlo como un abuso, puesto que uno de los dos negó rotundamente a querer acostarse. De este modo, los incondicionales de esta temporada acusaron a la serie de querer romantizar un momento que no debería haberse producido.