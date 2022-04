"Ay Mamá" sigue muy viva. Rigoberta Bandini publica por sorpresa una nueva versión de su conocida canción. Se trata de la primera versión que enviaron a Televisión Española para participar en el Benidorm Fest. "Ay Mamá (Génesis), título del tema, es un peculiar regalo que la cantante hace a sus seguidores, ya que no suele ser una práctica muy habitual por parte de los artistas. La canción ha sido muy comentado por lo distinta que es con respecto a la original que vimos en el concurso musical.

Rigoberta Bandini, en su actuación en la segunda semifinal del Benidorm Fest

Bandini, que también ha publicado en sus redes sociales un vídeo que grabó durante la producción del tema, dejó ver cómo fue todo este proceso de creación: "Las cosas horteras me gustan, pero en este caso la veo como una broma. Hay que hacer que no lo parezca", aseguraba en el estudio. La artista comenta lo intenso que fue el camino para conseguir la que más le convenciera, con "muchas ideas que cayeron por el camino": "Yo no recuerdo una canción que nos haya costado tanto".

No obstante, y ahora que podemos disfrutar de esta primera versión en plataformas, es evidente los notables cambios en algunas de las estrofas del tema, tanto al comienzo, con un inicio completamente distinto al actual. "Ay, mamá, mamá, mamá, por todas las vidas que han venido y que vendrán", canta Rigoberta Bandini en el estribillo, algo que choca bastante conociendo cómo suena la producción final. Por otra parte, también añade nuevas estrofas: "Vi mamás parando la ciudad. Pechos fuera, estilo Delacroix", que se escucha poco antes de concluir la melodía y con notables cambios respecto a la otra canción.

Sus dudas con el Benidorm Fest

La catalana, que compuso "Ay Mamá" varios años antes de ser madre, declaró que la maqueta le gustaba, pero no sentía que fuera una de sus favoritas. A pesar de ello, decidió presentarse a la preselección española, siempre teniendo en mente una posible retirada en caso de que no le convenciese tanto como para poder defenderlo. Finalmente, la canción se convirtió en un himno con millones de reproducciones. Ahora, cinco meses después de su estreno, la catalana apuesta por el videoclip del tema que se publicará el 1 de mayo de 2022.