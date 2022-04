Risto Mejide estalla tras sufrir un "sabotaje": "Me das lástima"

Cuando Risto Mejide y Laura Escanes hicieron pública su relación en 2015, se convirtieron en una de las parejas más criticadas y polémicas debido a su diferencia de edad. A pesar de que ambos intentan vivir su amor al margen de la opinión de la gente, un hecho ocurrido el 23 de abril en la Feria del Libro de Sant Jordi, ha provocado que el publicista estalle.

Risto Mejide

Mientras el presentador de 'Todo es mentira' se disponía a firmar los ejemplares de su nuevo libro "Manual de segundos auxilios", se encontró con que estos habían sido saboteados con un grave mensaje entre sus páginas: "¿Ella es muy madura para su edad? ¿O tú muy pedófilo para la tuya?", decía la nota que Mejide no ha dudado en condenar.

"Siete años después, que tengamos que seguir aguantando a estos imbéciles es para hacérselo mirar. Es el día de los lectores, y con ellos pienso celebrar el día. Y tú, a quien se haya tomado esta molestia, entiendo que la rabia, la mediocridad y la envidia te han llevado a hacer el ridículo de esta forma.Me das lástima, sobre todo por lo cobarde que has demostrado ser", denunció mediante Instagram añadiendo que "sufrir un sabotaje por parte de un idiota" no les iba a arruinar Sant Jordi.

La reacción de Laura Escanes

Además de la reacción de muchos rostros conocidos como Cristina Cifuentes o Roberto Leal, quienes se han volcado en señal de apoyo a la pareja mediante redes sociales, Laura Escanes también ha querido pronunciarse ante el acoso que ha recibido su marido: "Algún gilipollas, que no tiene otro nombre, se ha dedicado a recortar papelitos y colocarlos en cada uno de los libros de Risto Mejide. Después de siete años, seguimos aguantando cosas así. Una cosa tengo clara. Ni esta persona ni nadie va a arruinar el día de hoy. Feliç Sant Jordi y que la vida le sonría, porque parece que lo necesita".