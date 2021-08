Rocío Carrasco regresó el miércoles 25 de agosto a 'Sálvame naranja'. Tras unas merecidas vacaciones, la defensora de la audiencia ha pisado el plató de Telecinco para contar cómo se encontraba tras el revuelvo de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y hacer frente a la polémica en torno al diario de Rocío Jurado. No obstante, hubo momentos reservados para emocionarse.

Marta López y Rocío Carrasco en, 'Sálvame naranja'

Aunque la entrevista a Carrasco transcurría con tranquilidad a lo largo de la tarde, a la vuelta de publicidad, Carlota Corredera le pedía que contase a los espectadores que había sucedido. "De pronto, veo que Marta López y Rocío se ponen a hablar por lo bajini y veo que se pone a llorar Rocío", comentaba la presentadora, con mucha intriga en su tono de voz.

"Se me han saltado las lágrimas porque Marta me ha dicho si me podía decir una cosa bonita", ha empezado contando. Su compañera Marta López le ha advertido que era sobre su hijo, David Flores, a lo que Carrasco le respondía: "Todo lo que tú me puedas decir yo ya lo sé, no hace falta que me lo digas", al tiempo que sus ojos comenzaban a ponerse vidriosos.

Rocío Carrasco, emocionada en directo

Sin embargo, la colaboradora no quiso escucharlo . "Yo le he dicho que era algo muy bueno de cómo habla de ella y se ha emocionado", reconocía la exsuperviviente en directo, aunque no se vio conveniente desvelar el contenido del mensaje. Por otro lado, durante su reaparición, ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación entre su hijo y Rocío Flores en el futuro, aunque apuntaba que "no era el momento".